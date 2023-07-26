Türkiye'de fabrika çıkışlı 2. el araç dönemi başladı. Garanti de verilecek

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in özel haberine göre, 2. el otomobilde yeni dönem start aldı. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ‘Refactory’ isimli ikinci el araç yenileme merkezinde, kullanılmış otomobillerin ekspertiz, mekanik, karoser onarımı, boya işlemleri gibi birçok işlemi gerçekleştirilecek.

ilk etapta Clio 4, Clio 5 ve Megane Sedan modellerine odaklanacak Refactory’de, önümüzdeki dönemlerde farklı modellerin de bu yenileme kapsamına alınması bekleniyor.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, Türkiye genelinde 56 noktada faaliyet gösteren yetkili RENEW bayilerinde RENEW kimliği altında satışa sunulacak. Yenilenen otomobillerin garanti süresi ise 2 yıl olacak.

Renault Group, Refactory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan endüstriyel ve ticari bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.

Renault ilk ‘Refactory’ yani yenileme merkezini 2020 yılında Micra ve Zoe’yi ürettiği Fransa’nın Flins bölgesinde bulunan fabrikasında devreye almıştı.

Daha sonra İspanya’nın Sevilla kentinde bir Refactory daha açan Renault’nun son durağı ise beklenildiği üzere Türkiye oldu.