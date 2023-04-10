Dünyada fiyatlar tepetaklak düşüyor Türkiye’de füze hızında yükseliyor

Dünya Gazetesi Yazarı Naki Bakır, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta­rım Örgütü’nün Mart ayı Goda Fiyat Endeksi, sonuçlarını yorumladı. Bakır, rapora göre Türkiye’de gıda fiyatlarının 31 aydır artarken dünyada da kesintisiz olarak 12 aydır düştüğüne dikkat çekti.

TÜİK’in verilerinin de değerlendirildiği yazıda, FAO’nun sonuçlarına göre; Türkiye’de gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 67,7 artarken dünya genelinde yüzde 20,5 ucuzladı. Türkiye’de 2020’den beri gıda fiyatı artışı da yüzde 234,5’e ulaştı. Bakır’ın yazısı şöyle:

“Türkiye, gıda fiyatların­da son bir yıllık dönemde dünya ile tamamen ayrış­tı. Dünyada bir yıldır gerileyen gıda fiyatlarının, Türkiye’de ise artma­ya devam etmesi nedeniyle arada­ki makas tümden açıldı. Mart ayı ile birlikte dünya gıda fiyatlarında kesintisiz düşüş süreci 12 aya, Tür­kiye’de ise kesintisiz artış 31 aya ulaştı.

Covid 19 pandemisinin etkisiyle 2021’in son çeyreğinden itibaren yükselen ve daha sonra Rusya-Uk­rayna savaşıyla ivmelenen gıda fi­yatları Mart 2022’de tepe nokta­ya ulaşmış; sevk ve tedarik sıkın­tılarının önemli oranda ortadan kalkmasıyla gıda fiyatları izleyen dönemde dünya genelinde düşüşe geçmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta­rım Örgütü (FAO), uluslararası gı­da emtia fiyatlarının göstergesi ni­teliğindeki Gıda Fiyat Endeksi’nin mart ayı sonuçlarını açıkladı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta orta­lama 126,9 oldu ve şubat ayına gö­re yüzde 2,2 oranında bir düşüş kaydetti. Dünyada yaygın olarak ticareti yapılan gıda emtialarının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerinin izlendiği Endeks­te kesintisiz gerileme süreci mart ile birlikte 12 ayı buldu. Endekste, pandemi sonrası 159,7 ile en yük­sek düzeye çıktığı Mart 2022’de­ki düzeyine göre toplam gerileme yüzde 20,5’e ulaştı. Başka deyişle dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 20,5 ucuzladı.

Dünyadaki trendin tersine Tür­kiye’de ise gıda fiyatları pandemi­den bu yana yükselişini kesintisiz sürdürüyor. TÜİK’in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine gö­re tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kapsamında gıda ve alkolsüz içe­cekler, yüzde 3,84’le en fazla fiyat artışı yaşanan ana harcama grup­ları arasında yer aldı. Türkiye’de TÜFE bazında genel enflasyonun yüzde 12,5 olduğu ocak-mart dö­neminde gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubundaki fiyat artı­şı ise yüzde 18,9’a ulaştı.

Küresel ekonomide olumsuz ko­şulların önemli oranda aşılması ile dünya gıda fiyatlarının zirveden döndüğü Mart 2022’den bu yana (son bir yılda) Türkiye’de gıda fi­yatlarında yaşanan kümülatif artı­şın yüzde 67,9 olduğu dikkati çek­ti. Son bir yıldaki gıda enflasyonu, TÜFE bazında yüzde 50,5 olan ge­nel enflasyonun 17,4 puan üzerin­de gerçekleşti."