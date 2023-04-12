Ukrayna askerlerini İngilizler eğitti. İngiltere'den video paylaştılar

Editör: Özlem Kıral

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ediyor. Savaşta BM'ye göre 7.110 öldü, 11.547 yaralandı. Binlerce insan ise kayıp...

Ukrayna'da yaşayan Tatar Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, savaş bölgesinden son gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor.

İNGİLİZ ASKERLER UKRAYNALI ASKERLERE SAVAŞ EĞİTİMİ VERDİ

Khalilova, son paylaşımında İngiliz eğitmenlerin, Ukraynalı askerlere savaş eğitimi verdiğini belirtti ve eğitimin ardından askerlerin ülkeyi terk ettiği sırada yüzlerce İngiliz askerinin selama durduğu bir videoyu paylaştı.

İşte Khalilova'nın beğeni ve yorum yağan paylaşımı;