12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna askerlerini İngilizler eğitti. İngiltere'den video paylaştılar

Ukrayna askerlerini İngilizler eğitti. İngiltere'den video paylaştılar

İngilizler, Rusya ile halen savaşta olan Ukrayna askerlerini eğitti. Gazeteci Gülsüm Khalilova'nın konuyla ilgili paylaştığı video dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 09:28
Takip Et

Ukrayna askerlerini İngilizler eğitti

Ukrayna askerlerini İngilizler eğitti. İngiltere'den video paylaştılar
+
Aa
-

Editör: Özlem Kıral

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ediyor. Savaşta BM'ye göre 7.110 öldü, 11.547 yaralandı. Binlerce insan ise kayıp...

Ukrayna'da yaşayan Tatar Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, savaş bölgesinden son gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. 

İNGİLİZ ASKERLER UKRAYNALI ASKERLERE SAVAŞ EĞİTİMİ VERDİ

Khalilova, son paylaşımında İngiliz eğitmenlerin, Ukraynalı askerlere savaş eğitimi verdiğini belirtti ve eğitimin ardından askerlerin ülkeyi terk ettiği sırada yüzlerce İngiliz askerinin selama durduğu bir videoyu paylaştı.

İşte Khalilova'nın beğeni ve yorum yağan paylaşımı;

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
2
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
4
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
6
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
7
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?
﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?
﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?
﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak
﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak
﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak
﻿Uzmanından spor yapanlara kritik uyarı
﻿Uzmanından spor yapanlara kritik uyarı
﻿Uzmanından spor yapanlara kritik uyarı
﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.