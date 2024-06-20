Türkiye'de gizli işleri olan Bill Gates'in yatı gizli koyda demirledi

Düzenleme: Kaynak: Datça Haber
Türkiye'de gizli işleri olan Bill Gates'in yatı gizli koyda demirledi

Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, , ‘Lana’ isimli yüzen sarayı gizli koy olarak da bilinen Knidos Antik Kenti açıklarına demirledi. Bill Gates’in içerisinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

Muğla‘nın Datça ilçesine bağlı Knidos Antik Kenti açıklarına ’Dünyanın En Zengin 4’üncü İnsanı’ unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan Bill Gates'in "Lana" isimli devasa yatı demirledi.

Bay­ra­mın üçün­cü günü gizli koy olarak da bilinen Kni­dos Antik Kenti açık­la­rın­da, Bill Gates' e ait süper lüks yatı gö­ren­ler, cep te­le­fon­la­rıy­la fo­toğ­raf çekti.

Bir he­li­kop­ter ise lüks yatın üze­ri­ne iniş yaptı. Yat­tan zaman zaman per­so­ne­lin botla kı­yı­ya seyir yap­tı­ğı gözlendi.

107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip "Lana" isimli yatı gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi.

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