Türkiye'de gizli işleri olan Bill Gates'in yatı gizli koyda demirledi

Muğla‘nın Datça ilçesine bağlı Knidos Antik Kenti açıklarına ’Dünyanın En Zengin 4’üncü İnsanı’ unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan Bill Gates'in "Lana" isimli devasa yatı demirledi.
Bayramın üçüncü günü gizli koy olarak da bilinen Knidos Antik Kenti açıklarında, Bill Gates' e ait süper lüks yatı görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Bir helikopter ise lüks yatın üzerine iniş yaptı. Yattan zaman zaman personelin botla kıyıya seyir yaptığı gözlendi.
107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip "Lana" isimli yatı gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi.