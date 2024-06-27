Aşklarını ilan ettiler sevgiliyiz dediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aşklarını ilan ettiler sevgiliyiz dediler

Milyarder Bill Gates'in kızı Phoebe Gates, ünlü müzisyen Paul McCartney'nin torunu Arthur Donald ile sevgili olduklarını ilan etti.

Milyarder iş insanı Bill Gates'in kızı Phoebe Adele Gates, klasikleşmiş müzik grubu The Beatles’ın efsanevi müzisyenlerinden Paul McCartney'nin torunu Arthur Donald ile birlikte olduğunu resmen açıkladı.

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İLK KEZ AÇIKLADILAR

Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in 134 milyar dolarlık servetinin mirasçıları arasından yer alan 21 yaşındaki Gates, ilk aşk dedikodularının çıkmasından sekiz ay sonra yeni sevgilisiyle birlikte Stanford mezuniyetini kutlamalarında kameralara görüntü verdi.

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Çeşitli magazin kaynaklarından daha önce çıkan haberlerde iki isim arasında birliktelik olduğu iddia edilmişti. Bu iddialara karşın Phoebe ilk kez, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 25 yaşındaki Arthur'u açıkça “erkek arkadaşı” olarak adlandırdı.

Phoebe, erkek arladaşıyla birlikte yer aldığı bir fotoğrafın yanına, "Erkek arkadaşım Arthur, törenden sonra beni bırakıyor" notunu düştü.

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DAHA ÖNCE REDDETMİŞLERDİ

Phoebe ve Arthur ilk kez Ekim 2023'te Instagram'da paylaşılan bir fotoğrafla manşetlere konu olmuştu.

İkili, kısa bir süre sonra "Feud: Capote vs Swans"ın galasına da katılmış ancak Phoebe, verdiği röportajda ilişki durumu hakkında yorum yapmamayı tercih etmişti.

2021 yılında Yale Üniversitesi'nden tarih bölümünden mezun olan Arthur, Paul McCartney'nin torunu, fotoğrafçı Mary McCartney ile ilk kocası, TV yapımcısı Alistair Donald'ın da büyük oğludur.

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Daha önce 2018'de Reese Witherspoon ve Ryan Phillippe'nin kızı Ava ile birlikte olduğu söylenmişti.

Arthur'un teyzesi, moda tasarımcısı Stella McCartney, Phoebe'nin annesi Melissa Gates ile iyi arkadaş olduğundan, yeni çiftin aileleri birbirleriyle halihazırda yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor.

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