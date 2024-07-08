Türkiye'de gündelik işçiydi ABD'de patron oldu. Sevgilisinin tek lafı hayatını değiştirdi

Niğde'de yaşadığı dönemlerde gündelik işçi olarak birçok işte çalışan Can Harmanşah, ABD'ye yerleşerek patron oldu. Can Harmanşah, Türklerin ABD'de birbirine destek veren ve gelirleri yüksek olan bir toplum olması için Türk Birliği'ni kurdu.

Niğdeli olan ve 8 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Harmanşah, "Burada ekonomik zorluklar yaşıyordum, çiğ köftecide çalıştım, paketçilik yaptım zorlu şartlarla para biriktirip 2016'da yurt dışında yüksek lisansıma başladım. ABD'de bütün işlerde çalıştım, sonunda da tırcılığa başladım. Tır şoförlüğünden sonra da kariyerim çok farklı bir şekilde değişti. Önceden hayalim, amacım yoktu. Eskişehir'de üniversite öğrencisiyken kız arkadaşımla hayalim olmadığı için bir ayrılık yaşadım. Onun üstüne bütün hayatım değişti. Gittiğimde İngilizcem sıfırdı, hiç kimseyle iletişime geçemiyordum, çok zorlandım. Bizim ülkemizde tır şoförü olmak ustalık gerektiren bir meslek ve yapabileceğimi düşünmüyordum” diye konuştu.

TIR ŞOFÖRLERİ EĞİTİM OKULU AÇTI

Aldığı eğitimden ötürü yaşadığı eyalette ofiste çalışması istenen ancak mutlu olmadığını ifade eden Harmanşah, bir süre sonra işinden istifa ederek tır şoförlüğü yapmaya başladığını ve gelen talepler üzerine tır şoförleri için eğitim okulu açtığını söyledi.

"2,5 YILDIR BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI TIRCI YAPTIK"

Harmanşah, "YouTube kanalımda tır şoförü olmakla ilgili videolar çekiyordum ve Türklerden çok mesaj alıyordum. Bunun üzerine de patronumla okul açmaya karar verdik. Türk göçmenler olarak ABD'de ekonomimiz yükselirse birbirimize faydamız olur diye düşündük, böyle bir kapı açtık. Patronum ortağım oldu 2,5 yıldır binden fazla vatandaşımızı tırcı yaptık" dedi.

"50 EYALETE YAKIN YERDE TÜRK BİRLİĞİ'Nİ KURDUK"

ABD'de 'Türk Birliği' kurduklarını ve bu birlik sayesinde iyilik hareketini yaymaya çalıştıklarına değinen Harmanşah, “Amerika'da 50 eyalete yakın yerde Türk Birliği'ni kurduk. Vatandaşımız geldiği zaman bize ulaşabiliyor ve yardım edebiliyoruz. İyiliği yaymaya çalışıyoruz, burada zorluk yaşamasını istemiyoruz. Türkler diğer toplumlara baktığımız zaman Amerika'da çok dağınık, onlar belli sektörlere dağılmışlar ama biz bu şekilde güçlenememişiz. Belki tır bunun için iyi bir araç olacak, bundan 10-15 yıl sonra tır şoförü yaptığımız vatandaşlarımızın, tır şirketleri ya da çok para kazandıkları işletmeleri olacak. Bu sayede de vatandaşlarımızın çocukları iyi okullarda okuyacaklar, iyi bir geleceğe sahibi olacaklar. Bizim de buna bir katkımız olacak" ifadelerini kullandı.