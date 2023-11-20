Türkiye’de halka arz patlaması yaşanıyor. Yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı

Türkiye'deki halka arz furyası azalma emaresi göstermiyor, yaklaşık 100 şirket önümüzdeki yıl halka açılmak için onay bekliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Bloomberg'e verdiği demeçte, beklenen artışın 2023 sonuna kadar Borsa İstanbul'a yaklaşık 50 şirketin girmesinin beklendiği yoğun bir yılı takip edeceğini söyledi.

Ancak Gönül, piyasanın yeni hisseleri absorbe edebilmesini sağlamak için halka arz onaylarının hızını yönetmenin önemli olduğu konusunda uyardı. Gelecek yıl 100 halka arzın gerçekleşmesini beklemiyor ve bunun yerine öngörülebilir gelecekte yılda yaklaşık 50 listelemenin onaylanacağını düşünüyor. Gönül, "Halka arzları çok hızlı tamamlamak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Piyasanın durumuna, konjonktüre, listelemeleri tamamlamak için yeterli talep olup olmayacağına bakmak önemli" dedi.

Türkiye'deki halka arz patlaması bu yıl ülkeyi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki en büyük halka arz merkezlerinden biri haline getirdi. 49 şirket bu yıl şimdiye kadar halka arz sürecini tamamlayarak bu yılki ortalama döviz kuruna göre yaklaşık 66 milyar lira topladı. Bu rakam, Sermaye Piyasası Kurulu'nun web sitesinde 2010 yılına kadar uzanan kayıtlarda, ABD doları cinsinden ve yerel para birimi cinsinden önceki tüm yılları geride bırakıyor.

HALKA ARZ ENDEKSİ'NDE DEV YÜKSELİŞ

Bu artış kısmen, yaklaşık yüzde 60'lık enflasyonun sıradan vatandaşları tasarruflarının değerindeki erozyonu telafi etmek için hisse senedi yatırımına yöneltmesi nedeniyle ülkedeki borsa patlamasından kaynaklanıyor. Yeni halka arz edilen hisselere yatırım yapmak özellikle popüler oldu. 2023'te ilk kez halka arz edilen hisselerin yüzde 75'inden fazlası ilk beş işlem gününde yaklaşık yüzde 60 yükseldi. Türkiye'nin ana hisse senedi piyasası yılbaşından bugüne yüzde 45 artarken, son iki yılda halka arz edilen şirketlerin bir göstergesi olan Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi yüzde 98 değer kazandı.

YATIRIMCI SAYISI 8 MİLYONU AŞTI

Yerel yatırımcıların hisse senedi piyasasına akın etmeye başladığı 2020'den bu yana halka arz endeksi yüzde 4 bin 400'den fazla arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre 19 Kasım itibariyle hisse senedi yatırımcılarının sayısı 8,2 milyona ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın 3,3 milyonluk seviyesinin neredeyse üç katına çıktı. Ancak Gönül, yatırımcılara profesyonel yatırım tavsiyesi almalarını tavsiye ederek dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"BORSAYA OYUN OYNAR GİBİ GİRİLMEMELİ"

Gönül, "Hisse senetlerine olan talebin artması önemli, ancak bu yatırımcıların borsaya oyun oynar gibi girmelerini istemiyoruz. Pek çok yatırımcı her zaman çok büyük getiriler elde edeceklerini düşünerek sadece halka arz edilen hisse senetlerini hedefliyor, ancak sürekli kazançlar asla garanti edilemez" ifadelerini kullandı.

"DEVLET GARANTİSİ İSTİYORSANIZ TAHVİL ALMALISINIZ"

Hisse senetleri değer kaybeden yeni yatırımcıların düzenleyici kurumlara yaptığı şikâyetlerde bir artış olduğunu ve birçoğunun kayıplarını telafi etmek için hükümetten garanti talep ettiğini belirtti. Gönül, "Eğer devlet garantili bir yatırım ürünü arıyorsanız, o zaman gidip tahvil almalısınız" diye ekledi.