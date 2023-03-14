14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye'de her 20 kişiden birinde görülüyor

Uzman isimler, Türkiye'de her 20 kişiden birinde görülen ileri evre böbrek hastalığına vurgu yaptı uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:10
Takip Et

Türkiye'de her 20 kişiden birinde görülen hastalık hangisi

Türkiye'de her 20 kişiden birinde görülüyor
+
Aa
-

Türkiye’de her 3 böbrek hastasından 1’i şeker 1’i de yüksek tansiyon hastası. Şeker ve tansiyon hastalarının böbrek hastalığına yakalanmamaları için düzenli aralıklarla böbreklerinde sorun olup olmadığına baktırmaları gerekiyor. Türkiye'de 6 kişiden 1’inin böbrek hastası olduğu, 20 kişiden birinin ise bu rahatsızlığı ileri evresinde olduğu biliniyor. Şeker ve tansiyon hastalığı böbrek hastalığına neden olan en büyük hastalıklar arasında.

BU BELİRTİLERE AMAN DİKKAT

Böbrek rahatsızlığının önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken uzmanlar 9 belirtinin göz ardı edilmemesinin altını çizdi. Uzmanlar; bulantı ve kusma, yorgunluk, çok sık idrara çıkma, uykusuzluk problemi, şişme, idrarda kan görülmesi, tat alma sorunu, ciltte kuruluk ve döküntü yaşanması durumunda derhal doktora gidilmesi yönünde uyarıda bulundu.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

İleri evre böbrek hastalığında hastalığının ilerleyerek böbrek yetmezliği ile sonuçlanabileceğini söyleyen uzmanlar böbrek sağlığı için önerilerde bulundu. Diyabetin yanı sıra yüksek tansiyonu olan kişilerde de böbrek rahatsızlığı görülebildiğini belirten doktorlar sıvı tüketiminin yeterli ölçüde olması gerektiğini belirtip ağrı kesici ve ilaç kullanımına dikkat etmeleri yönünde vatandaşları uyardı.

BUNLARA DİKKAT!

Spor ve haraket etmenin önemine vurgu yapan doktorlar, sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirtip tuz tüketim kontrolü, sigara ve alkol kullanımı konusunda ciddi uyardı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
7
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.