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Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal’dan kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri geldi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:03
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Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri

Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
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Editör: Erkavim Yıldırım

Ramazan ayında oruç tutmak için kronik böbrek hastalarının hekimlere danışmak maksadıyla başvurulduğu ifade edildi.

Ramazan ayında kronik böbrek hastalarının polikliniklere gelerek oruç tutmak ve iftar, sahur gibi özel anları aileleri ile birlikte geçirmek için hekimlere danışmak maksadıyla başvurduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal şunları dile getirdi:

“HAFTALIK OLARAK BÖBREK FONKSİYONLARINI KONTROL ETTİRMELERİ ÖNERİLİR”

“Uzun süreli açlık ve susuzluk böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Böbrek taşı olan hastalar, böbrek nakli olan hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz hastaları, düzenli ilaç alması ve diyet yapması gereken kalp yetmezliği hastaları ve diyabet hastalarının oruç tutması böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bilinen böbrek hastalığı olup oruç tutmak isteyen bireylerin her Ramazan ayı öncesi mutlaka doktorları ile görüşmeleri ve ona göre oruç tutup tutmayacaklarına karar vermeleri önerilmektedir. Hastalıkları ileri aşamada olmayan, genel durumu iyi olan hastalar Ramazan orucunu tutmak isterlerse oruca devam etmeden haftalık olarak böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeleri önerilir”

“HASTALARA ORUÇ KONUSUNDA BİREYSEL YAKLAŞMAK GEREKİR”

“Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok hasta oruç tutup tutamayacaklarını sormak için doktorlara başvuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre yolcular, çocuklar, adet gören, hamile veya emziren kadınlar ve hastalığı olanlar oruç tutmaktan muaftır. Bu muafiyete rağmen, kronik böbrek hastalığı (KBH) ve böbrek nakli olan hastalar da dâhil olmak üzere birçok kişi bu özel anı aileleriyle birlikte paylaşmak için oruç tutmak istiyor. Her hastanın özellikleri farklıdır, hastalara oruç konusunda bireysel yaklaşmak gerekir.”

BİRDEN FAZLA SAĞLIK SORUNU OLAN HASTALARIN ORUÇ TUTMASININ SAKINCALI

Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, otoritelere göre sürekli su içmeleri gerekmeyen, tek veya iki ilaç kullanan, böbrek yetmezliği olmayan ve kan basınçları kontrol altında olan hastaların doktorlarının onaylarını almak koşuluyla oruç tutabileceğini ancak GFR<60 ml/dk olan böbrek yetmezliği hastaları ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, şeker gibi birden fazla sağlık sorunu olan hastaların oruç tutmasının sakıncalı olabileceğinin altını çizdi.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI NEDİR?

Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin uzun bir süreçte ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Bu işlev kaybı kritik bir düzeye ulaştığında tüm organlarını etkileyen ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Kronik böbrek hastalarında ölüm ve özürlülük riskleri sağlıklı bireylerden 10-30 kat daha yüksektir.

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