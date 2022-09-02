Türkiye’de ilk kez bir banka uyguladı. Lezzetli Ara uygulaması

Yapı Kredi, Türkiye’de ilk kez çalışanlarına yönelik ilginç bir uygulama başlattı. Banka emekli maaş promosyonu nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı personeline jest olarak “Lezzetli Bir Ara” uygulaması başlattı.

Paramedya'nın haberine göre; Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca şubelerde kahvaltı, meyve, ara öğün ve atıştırmalıklar eşliğinde “Lezetli Bir Ara” uygulaması başladı.

Banka şubede görev yapan güvenlik ve temizlik görevlisi dahil olmak üzere tüm personeli için her hafta kişi başı 300 TL ödeme yapacak.

ŞUBELERDE YOĞUNLUK OLMUŞTU

Emekli maaş promosyonu nedeniyle banka şubelerinde büyük yoğunluk yaşanmıştı. Halen kısmen de olsa bu yoğunluk banka şube personeli üzerine büyük bir yük binmesine neden olmuştu.