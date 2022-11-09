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CHP'nin madde bağımlılığının araştırılması önerisi reddedildi. Türkiye’de madde bağımlığının araştırılmasına AKP-MHP engeli

CHP, madde bağımlılığına karşı araştırma önergesi verdi, önerge TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:07
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Türkiye’de madde bağımlığının araştırılmasına AKP-MHP engeli: CHP'nin madde bağımlılığının araştırılması önerisi reddedildi

CHP'nin madde bağımlılığının araştırılması önerisi reddedildi. Türkiye’de madde bağımlığının araştırılmasına AKP-MHP engeli
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TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin Türkiye’de madde bağımlığının araştırılması için verdiği önergenin görüşülmesinin öne alınması önerisi görüşüldü. Öneri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

ANKA'da yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, öneriye ilişkin yaptığı konuşmada, uyuşturucunun gençleri ve çocukları mahvettiğine dikkat çekerek, Meclis’in daha önce bu konuyu konuştuğunu ve rapor hazırladığını belirtti. Emir, rapordaki tespitlere ilişkin “Siz gelin bunlardan hangilerinin yapıldığını anlatın. Anlatamazsınız, niye biliyor musunuz? Bu çünkü raflarda bekliyor. Palavralarla uğraşıyorsunuz, insanların gözünü korkutmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Emir, “Süleyman Soylu son derece ciddiyetsiz” diyerek, uyuşturucu ile İçişleri Bakanlığı’nın yeterince mücadele etmediğini öne sürdü. Emir, “Eğer uyuşturucu ile mücadele edecekseniz, bize göre ilk başta istifa etmesi gereken kişi” diye vurguladı. Emir, Bakan Soylu’nun verdiği sayılar ile bir yılda Türkiye’deki cezaevlerinin bir kat daha doldurulması gerektiğini kaydederek, elindeki hesap makinesini gösterdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye’de 2021 yılında tespit edilen uyuşturucu suçunun 2020’ye oranla yüzde 35,5 artışla 215 bin 771 olduğunu söyledi. Bahşi şunları belirtti:

"Emniyetin verilerinde Türkiye'de 2021 yılında tespit edilen uyuşturucu suçu 2020'ye oranla yüzde 35,5 artışla 215 bin 771 olmuştur. Uyuşturucu türleri arasında yer alan metamfetamin kullanma oranı ise hızla yayılmaktadır. Narkotik Daire Başkanlığı'nın Ağustos 2022 tarihli Uyuşturucu Raporu'nda 2022 yılının ilk 7 ayında görülen metamfetamin yakalama miktarı rekor artışla 8 bin 600 kilograma ulaştığı bilgisi yer almaktadır. Yani 2015 yılında 54 ilin sokaklarında yakalanan metamfetamin maddesi bugün 81 ile yayılmıştır.

Yapılan araştırmalar uyuşturucunun en çok arkadaş faktöründen yararlanarak etkinlik bulduğunu, bunu da merak güdüsünün takip ettiğini ortaya çıkarmıştır. Uyuşturucu kolay alışılan ancak dönüşü o kadar kolay olmayan bir alışkanlıktır. Uyuşturucu bağımlılarının hemen hepsi ilk kullanımda bu maddeleri kolayca bırakabileceklerini düşünürler. Oysa daha ilk kullanımdan sonra kullanıcılar artık uyuşturucunun kölesi haline gelmekte, en kısa zamanda ve en kestirme yoldan temin edebilmek için her türlü yola başvurabilmektedir. Netice fuhuştan adam öldürmeye, soyguna kadar uzanan sonuçlar doğurmaktadır. Bütün yıkıcı etkilerine karşın madde kullanımının önüne geçmede yeterli performans gösterilemediğine inanıyoruz. Uyuşturucuyla toplum bazında mücadele edilmesi gerekir."

Politik mahallelerde uyuşturucu kullanımı
HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ise politik hareketlerin hakim olduğu mahallelerde, AKP’nin baskıları sonucu şu anda uyuşturucu çetelerinin yer aldığını iddia ederek, şunları söyledi:

“İktidar ve medyası sürekli olarak siyasi operasyonları büyük puntolarla veriyor. Polis ve yargı aracılığıyla sistematik olarak polis ve gençlik örgütlerine, devrimci demokratik kurumlara gerçekleştirilen saldırılar ile sokaklar ya uyuşturucu çetelerine ya da uyuşturucu kartellerine bırakılmış durumda. Somut örnek vereceğim. İstanbul Gazi Mahallesi, Sarıgazi, 1 Mayıs Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi, Ankara’da Tuzluçayır, Diyarbakır’da Bağlar. Şu anda tonlarca sayamadığım, devrimcilerin ve yurtseverlerin güçlü olduğu mahallelerde AKP iktidarının, onun polis ve yargısı ile baskı ve siyasi operasyonlarına maruz kalıyor. Gelinen aşamada ne oluyor biliyor musunuz? Devletin bütün gücü ile üzerine gittiği bu politik mahallelerde, bugün uyuşturucu satıcıları cirit atıyor. Bu mahallelerde bir tane politik afiş asarsanız, arkanızda zırhlı polis araçlarını bulursunuz. Bu devletin kameraları her gün üzerinizdedir… Sokakların apolitik hallere getirilmesiyle uyuşturucu satıcıları da sokaklarda artmış bulunuyor.”

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Muhalefete Karşı Bu Hırs Niye?
9.11.2022 10:12
Madem CHP nin her teklifine hayır diyorlar, o zaman Akp madde bağımlılığı ile mücadele etmek istiyorsa Akp teklif versin Chp desteklesin. Niye bu hep hayır hep hayır.  
 
Yurttas
9.11.2022 10:10
Muhalefetin arastirma teklifinin AKP MHP nin red etmesi.Dogrulugunun kaniti. ADALETTEN VE HUKUKDAN KACMA  
 
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