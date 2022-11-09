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İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı yönetimindeki 20 üye, görevlerinden istifa etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:09
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İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti

İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
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İstifa edenler tarafından yapılan açıklamada, “Gördüğümüz lüzum üzere Kars Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetiminden bazı isimler ve üyeler aşağıda isimleri bulunan arkadaşlarımızla birlikte istifa etmiş bulunmaktayız. İstifa dilekçelerimiz 05.11.2022 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine posta yoluyla gönderilmiştir” denildi.

İSTİFA EDEN İSİMLER

Kars Manşet’in haberine göre, MHP Kars İl Teşkilatı'ndan istifa eden isimler şöyle:

“Yavuz Günay, Taner Kına, Zülfikar Yeter, Fikret Kepenekci, Selçuk Atalayın, Hasan Kesekler, Taner Budaklı, Kemal Akbaba, Kemal Tekel, Ersin Ilgar, Ömür Ersançmış, Kurtuluş İnanç, Abdurrahman Yilmazel, Mahir Ertaş, Orhan Uluoglu, Engin Topçu, Gülhan Çelik, Bediha Orhan, Mehmet Demirbaş, Fatih Keskin.”

“TİTİZLİKLE BELİRTEYİM TEPKİMİZ İL BAŞKANINA”

Kars'ta MHP'den istifa edenler arasında bulunan İl Teşkilat Başkanı Yavuz Günay, ise tepkilerinin İl Başkanı Tolga Adıgüzel'e yönelik olduğunu açıkladı. Günay, kişisel sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyuna duyurulur; gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Harekat Partisi Genel Merkezine 02/11/2022 tarihli dilekçemizle yönetim içerisindeki şehrimizle ilgili çözülemeyen sorunlardan dolayı il teşkilat başkanlığı görevimden ve yönetim kurulu üyeliğinden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte istifa ettiğimizi bildirmiş bulunmaktayız. Özenle ve titizlikle belirtmek isterim ki, tavrımız ve tepkimiz İl Başkanınadır.

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Şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra ve bütün hayatımız boyunca, Sayın Genel Başkanımıza sadakatimizden ödün vermeyeceğimizi ve parti politikamıza sadakatle bağlılığımıza devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla duyururum.”

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Tatar Osman
9.11.2022 23:36
Yazık. Yorgan dururken pireye tepki göstermişler.  
 
SEÇMEN PSİKOLOJİSİ
9.11.2022 23:24
Tarih çok önemli. Sn. Bahçeli dün resim için normal dedi. Resimden sonra ve "normal" açıklamasından önce olması manidar.  
 
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