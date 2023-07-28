Türkiye'de müze ve ören yerlerine giriş ücreti iki katına çıktı

Türkiye’de artan dolar kurları, enflasyon, benzin ve mazot fiyatları derken Türkiye’nin tarihi yerlerine de fahiş zamlar yapıldı. Yüzde 100’ün üzerinde yapılan zamları gören vatandaşlar zamlara büyük tepki gösterdi.

İşte yeni müze ve ören fiyatları:

Galata Kulesi: 650 TL

Efes Antik Kenti: 700 TL

Pamukkale Ören Yeri:700 TL

Aspendos:340 TL

Ihlara vadisi:330 TL

Kız Kulesi:550 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi:450 TL

Göreme Ören Yeri: 480 TL

GALATA KULESİNE ÇIKMANIN MALİYETİ 650 TL OLDU

Bizans İmparatoru Justinianos tarafından MS 507 - 508 yılında inşa edilen Geçmişten günümüze kadar yenilense de asıl yapısını koruyan dünyanın en eski yapıtlarından birisi olan Galata kulesine çıkmanın bedeli 650 TL oldu.

TARİHİ YERLERİMİZDE Mİ DOLAR EURO KURUNA BAĞLI

Türkiye’de gıdadan giyime, ev kiralarından faturalara, ulaşımdan ilaçlara, benzine her şeye zam yapılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar bu zamlardan dert yakınırken, vatandaşa cevap olarak artan enflasyon ve dolar euro kuru neden gösteriliyor. Vatandaşta “Türkiye’deki gezilip görülmesi gereken tarihi yerlerimizde mi dolar euro kuruna bağlı?” diye sormaya başladı.