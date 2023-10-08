Türkiye’de otomotiv ihracatı eylül ayında arttı

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylül ayında yüzde 2,6 atışla 2 milyar 822 milyon dolarlık ürün ihraç etti. Otomotiv sektörü, dış satımda yüzde 14,7'lik pay ile 'kimyevi maddeler' sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’de otomotiv ihracatı eylül ayında arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 2 milyar 822 milyon 476 bin dolar oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İHRACATTA İKİNCİ SIRADA

Dış satımda, 'kimyevi maddeler ve mamulleri' sektörünün ardından ikinci sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ihracattaki payı da yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI AZALDI

Eylülde en büyük ürün grubu 'tedarik endüstrisi' ihracatı 1 milyar 203 milyon dolar olurken, 'binek otomobiller' ihracatı yüzde 4 azalarak 776 milyon dolar, 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar' ihracatı 402 milyon dolar, 'çekiciler' ihracatı 192 milyon dolar ve 'otobüs-minibüs-midibüs' ihracatı da yüzde 104 artışla 213 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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"EYLÜL-OCAK DÖNEMİ İHRACATI 25,6 MİLYON DOLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yıl ocak-eylül döneminde ihracatımız 25 milyar 620 milyon dolar oldu. En büyük pazarımız Avrupa Birliği'nde yaşanan daralmaya rağmen yıl sonu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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