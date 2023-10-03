Fiyatlar düşmeye başladı… İşte en ucuz sıfır otomobiller

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve hükümetin para ve mali politikaları sayesinde otomobil sektöründe düzen sağlanıyor. Otomobiller artık yatırım aracı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geliyor.

Bakanlığın Kararları Etkili Oldu

Ticaret Bakanlığı, hem ikinci el hem de sıfır otomobil satışlarına yönelik birçok karar aldı. Bakanlık, bayilerin fatura kesmeden el altından para almasını, bayi çalışanlarının sıra önceliği için fazladan ücret istemesini, bir kişinin 3’ten fazla araç satmasını, fahiş fiyat uygulamasını ve sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci el araç ilanlarını denetliyor.

Markalar Yarışa Girdi

Markalar da bu gelişmeler ışığında ellerindeki otomobilleri satmak için rekabet ediyor. Sıfır faizli kredi kampanyalarının yanında yüz binlerce liralık indirimler de sunuyorlar. “Stoklarda araç bulunmuyor” iddiasıyla araçları liste fiyatından daha yüksek fiyatlardan satmak isteyen bayiler de müşterilerini tek tek aramaya başladı.

En Ucuz Otomobil Fiat Egea

Hürriyetin derlediği habere göre; Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Fiat Egea oldu. Egea’yı Kia Picanto, Citroen C3 ve Renault Taliant takip etti.

İşte markaların satışta olan en ucuz ve en boş paket araçları