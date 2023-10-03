Fiyatlar düşmeye başladı… İşte en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil markaları, yıl sonuna yaklaşırken fiyatları aşağı çekerek ve kampanyalar düzenleyerek müşteri çekmeye çalışıyor.

Fiyatlar düşmeye başladı… İşte en ucuz sıfır otomobiller

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve hükümetin para ve mali politikaları sayesinde otomobil sektöründe düzen sağlanıyor. Otomobiller artık yatırım aracı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geliyor.

Bakanlığın Kararları Etkili Oldu

Ticaret Bakanlığı, hem ikinci el hem de sıfır otomobil satışlarına yönelik birçok karar aldı. Bakanlık, bayilerin fatura kesmeden el altından para almasını, bayi çalışanlarının sıra önceliği için fazladan ücret istemesini, bir kişinin 3’ten fazla araç satmasını, fahiş fiyat uygulamasını ve sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci el araç ilanlarını denetliyor.

Markalar Yarışa Girdi

Markalar da bu gelişmeler ışığında ellerindeki otomobilleri satmak için rekabet ediyor. Sıfır faizli kredi kampanyalarının yanında yüz binlerce liralık indirimler de sunuyorlar. “Stoklarda araç bulunmuyor” iddiasıyla araçları liste fiyatından daha yüksek fiyatlardan satmak isteyen bayiler de müşterilerini tek tek aramaya başladı.

En Ucuz Otomobil Fiat Egea

Hürriyetin derlediği habere göre; Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Fiat Egea oldu. Egea’yı Kia Picanto, Citroen C3 ve Renault Taliant takip etti.

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İşte markaların satışta olan en ucuz ve en boş paket araçları

MARKA

MODEL

FİYAT (TL)

ALFA ROMEO

Tonale 1.6 Dizel 130 Hp

2.205.000

AUDI

A3 Sportback Benzinli 150 Hp

1.511.911

BMW

118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp

1.882.800

CHREY

Omoda5 Comfort

1.180.000

CITROEN

C31.2 PureTech 83 Hp Benzinli

809.900

CUPRA

Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik

1.534.000

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 hp

874.000

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik

1.876.600

FIAT

Egea 1.4 Manuel Benzinli

752.900

FORD

Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel

860.200

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket

976.000

JAGUAR

E-PACE SE 1.5160 Hp Benzinli

3.102.325

KIA

Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket

780.000

LEXUS

NX 350h 4x4 Business e-CVT 2.5cc

4.129.000

MERCEDES

A200 AMG 1.4163 Hp Otomatik

1.990.500

MG

ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp

959.000

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T115 Hp Benzinli Manuel

997.700

OPEL

Çorsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel

880.900

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp

997.000

RENAULT

Taliant Joy 1.0 65 Hp

813.000

SEAT

Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket

850.000

SKODA

Fabia Elite 1.0 TSİ 95 Hp Manuel

889.900

SUBARU

XV 1.6i Xtreme X

1.461.850

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp

1.044.000

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Otomatik

1.002.800

VOLVO

S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp

2.833.760

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