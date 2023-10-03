Fiyatlar düşmeye başladı… İşte en ucuz sıfır otomobiller

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve hükümetin para ve mali politikaları sayesinde otomobil sektöründe düzen sağlanıyor. Otomobiller artık yatırım aracı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geliyor.
Bakanlığın Kararları Etkili Oldu
Ticaret Bakanlığı, hem ikinci el hem de sıfır otomobil satışlarına yönelik birçok karar aldı. Bakanlık, bayilerin fatura kesmeden el altından para almasını, bayi çalışanlarının sıra önceliği için fazladan ücret istemesini, bir kişinin 3’ten fazla araç satmasını, fahiş fiyat uygulamasını ve sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci el araç ilanlarını denetliyor.
Markalar Yarışa Girdi
Markalar da bu gelişmeler ışığında ellerindeki otomobilleri satmak için rekabet ediyor. Sıfır faizli kredi kampanyalarının yanında yüz binlerce liralık indirimler de sunuyorlar. “Stoklarda araç bulunmuyor” iddiasıyla araçları liste fiyatından daha yüksek fiyatlardan satmak isteyen bayiler de müşterilerini tek tek aramaya başladı.
En Ucuz Otomobil Fiat Egea
Hürriyetin derlediği habere göre; Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Fiat Egea oldu. Egea’yı Kia Picanto, Citroen C3 ve Renault Taliant takip etti.
İşte markaların satışta olan en ucuz ve en boş paket araçları
MARKA
MODEL
FİYAT (TL)
ALFA ROMEO
Tonale 1.6 Dizel 130 Hp
2.205.000
AUDI
A3 Sportback Benzinli 150 Hp
1.511.911
BMW
118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp
1.882.800
CHREY
Omoda5 Comfort
1.180.000
CITROEN
C31.2 PureTech 83 Hp Benzinli
809.900
CUPRA
Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik
1.534.000
DACIA
Yeni Sandero Stepway 90 hp
874.000
DS
DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik
1.876.600
FIAT
Egea 1.4 Manuel Benzinli
752.900
FORD
Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel
860.200
HONDA
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket
976.000
JAGUAR
E-PACE SE 1.5160 Hp Benzinli
3.102.325
KIA
Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket
780.000
LEXUS
NX 350h 4x4 Business e-CVT 2.5cc
4.129.000
MERCEDES
A200 AMG 1.4163 Hp Otomatik
1.990.500
MG
ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp
959.000
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T115 Hp Benzinli Manuel
997.700
OPEL
Çorsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel
880.900
PEUGEOT
208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp
997.000
RENAULT
Taliant Joy 1.0 65 Hp
813.000
SEAT
Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket
850.000
SKODA
Fabia Elite 1.0 TSİ 95 Hp Manuel
889.900
SUBARU
XV 1.6i Xtreme X
1.461.850
SUZUKI
Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp
1.044.000
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Otomatik
1.002.800
VOLVO
S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp
2.833.760