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Pilotlara transfer yasağı geldi. Yasak 6 ay boyunca sürecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, uçuş ekiplerinin havayolu şirketi değiştirmesinin önüne geçmek için yayımlanan genelge yarın 8’nci kez yürürlüğe giriyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:40
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Türkiye'de pilotlara uygulanan 6 aylık transfer yasağı bugün başladı

Pilotlara transfer yasağı geldi. Yasak 6 ay boyunca sürecek
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Yaz sezonunda uçuş ekiplerinin transfer edilmesini engellemek için hazırlanan yasak bugün devreye girdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı genelge ile uçuş ekiplerine 6 ay boyunca transferi yasaklanıyor.

“Uçuş ekibi sıkıntısının yaşandığı ülkemiz havacılık sektöründe, bu yoğun aylarda yaşanan sirkülasyonun, ekiplerin başka bir işletme bünyesinde göreve başlayabilmek için almak zorunda oldukları eğitimler sebebiyle belirli bir süre o ekipten istifade edilememesine sebebiyet verdiği, değerlendirilmiş olup, bu durumlar göz önüne alındığında bu aylarda yaşanan ekip sirkülasyonunun dolayısıyla uçuş emniyetini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir” şeklinde hazırlanan genelge ile 6 yıldır transfer yasağı uygulanıyor. Bu yasar 1 Nisan tarihi itibaren devreye sokuluyor.

Yasağa rağmen bazı şirketler idari para cezasını göze alarak yine de transfer yapıyorlar. Pilotlara konulan transfer yasağı 1 Eylül'de son buluyor. 

 

 

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