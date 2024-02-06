Türkiye'de saatler 04.17'de durdu: Binlerce insan kaybettikleri yakınlarını anıyor

11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, felaketin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedeler, geceyi sokaklarda geçirdi.

Hatay'da, yoğun sisin etkili olduğu Antakya ilçesinde yurttaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yurttaşlar, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapıldı.

Gruplar halinde meydanda toplanan yurttaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlattı, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua etti.

İSKENDERUN VE OSMANİYE

İskenderun’da ise yurttaşlar sokaklarda ateş yakarak ‘nöbet’ tuttu.

Enkaz alanlarına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, bir alana ‘unutmadık’ yazılı pankart da bıraktı.

Yurttaşlara, gönüllülerce çay, çorba ve kek ikram edildi.

Osmaniye'de ise yurttaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ

Depremlerde en çok yaşamın yitirildiği yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen yurttaşlar, yakılan ateşin başında sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerine rağmen Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yatan sevdiklerinin yanına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde de evlerinin yıkıldığı bölgede toplanan depremzede aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti.