Türkiye'de saatler 04.17'de durdu: Binlerce insan kaybettikleri yakınlarını anıyor

Kaynak: AA
Türkiye'de saatler 04.17'de durdu: Binlerce insan kaybettikleri yakınlarını anıyor
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Hatay, Osmaniye ve Gaziantep’te depremzedeler, geceyi sokaklarda geçirdi.

11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, felaketin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedeler, geceyi sokaklarda geçirdi.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 10

Hatay'da, yoğun sisin etkili olduğu Antakya ilçesinde yurttaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 5

Yurttaşlar, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapıldı.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 2

Gruplar halinde meydanda toplanan yurttaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlattı, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua etti.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 3

İSKENDERUN VE OSMANİYE

İskenderun’da ise yurttaşlar sokaklarda ateş yakarak ‘nöbet’ tuttu.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 4

Enkaz alanlarına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, bir alana ‘unutmadık’ yazılı pankart da bıraktı.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 1

Yurttaşlara, gönüllülerce çay, çorba ve kek ikram edildi.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 7

Osmaniye'de ise yurttaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 6

KAHRAMANMARAŞ

Depremlerde en çok yaşamın yitirildiği yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen yurttaşlar, yakılan ateşin başında sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 8

Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerine rağmen Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yatan sevdiklerinin yanına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 9

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde de evlerinin yıkıldığı bölgede toplanan depremzede aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti.

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 11

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 12

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 13

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor - 14

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