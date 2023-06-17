Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV modeller belli oldu

Dolar kurundaki hareketlilik otomobil sektörünü vurdu. Zamlar art arda yağdı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre SUV modellers sıralandı.

1- FİAT EGEA CROSS

Ülkemizde özellikle son dönemlerde en çok satılan ve en ucuz listelerinin genelinde 1. sırada yer alan Fiat Egea oldu.

2- HYUNDAİ BAYON

İşte 2023 Haziran Hyundai Bayon fiyat listesi:

3- DACİA DUSTER

Renault’un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. Ayrıca Duster 2024 yılından itibaren Türkiye’de üretilecek.

4- CİTROEN C3 AİRCROSS SUV

Citroen listemizin 4. sırasının sahibi oldu. C3 modelinin yerden yüksek versiyonu C3 Aircross SUV uygun fiyat etiketi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor.

5- RENAULT CAPTUR

Türkiye’de oldukça popüler olan Renault Captur listemizin 5. ve son sırasınde yer aldı. İşte Haziran 2023 Renault Captur fiyat listesi: