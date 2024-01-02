Türkiye’de sosyal medya kullanımı

Sosyal medya, herkesin fikirlerini paylaşabildiği ama kimsenin dinlemek zorunda olmadığı bir yerdir.

Türkiye, sosyal medyanın etkisi altında hızla değişen ve gelişen bir dijital manzaraya sahiptir. Dijital çağın önemli bir parçası olan sosyal medya, Türk toplumunda özgün bir şekilde benimsenmiş ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Dünya genelinde faaliyet gösteren, dijital ve sosyal medya veri araştırmaları yapan We Are Social’in 2023 yılı raporuna göre dünyada 5,16 milyar internet kullanıcısı olduğu ve bunlardan 4,76 milyarının aktif olarak sosyal medya kullandığı belirtilmektedir.

Türkiye’de ise 71,38 milyon internet kullanıcısı olduğunu ve bunlardan 62,55 milyonunun aktif olarak sosyal medya kullandığı ifade edilmektedir. 81,68 milyon mobil telefon kullanıcısı bulunmaktadır. Kullanıcıların internette harcadığı günlük zaman 7 saat 24 dakika ve sosyal medya kullanımında harcanan ortalama günlük süre 2 saat 54 dakikadır.

Mobil cihazlardan internet kullananların oranı %94,3 olarak belirlenmiştir. Kadın kullanıcıların toplam sosyal medya kullanıcılarına oranı %40,4 erkeklerin ise %59,6’dır.

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Türkiye'nin sosyal medya kullanımı çeşitli platformlar aracılığıyla etkileyici bir şekilde gerçekleşmektedir. İnsanlar, Instagram, WhatsApp, Facebook, X (Twitter), Telegram, YouTube ve TikTok gibi platformlar aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim kurmanın yanı sıra güncel haberleri takip ediyor ilgi alanlarına yönelik içerikler üretiyor ve paylaşıyorlar. Türk toplumunun dijitalleşme sürecindeki etkileyici bir adımdır.

Sosyal medya kullanımının özgünlüğü, Türk kültürünün dijital dünyada nasıl yansıdığını gösteriyor. Kullanıcılar, kendi dilinde ve kültürlerine özgü içerikler üreterek-paylaşarak ve etkileşimde bulunarak sosyal medyayı kendi kişisel ifadelerinin bir yansıması haline getiriyorlar. Ayrıca Türkiye'de fenomen haline gelmiş influencerlar ve içerik üreticileri, takipçileri ile samimi bir iletişim kurarak sosyal medyanın etkisini daha da artırıyorlar.

Sosyal medya aynı zamanda Türkiye'de siyasi ve toplumsal tartışmaların merkezi haline gelmiştir. İnsanlar, platformlar aracılığıyla görüşlerini özgürce ifade edebilir ve toplumsal olaylara dair farklı perspektifler sunabilirler. Demokratik bir toplumun işleyişine katkıda bulunan önemli bir gelişmedir.

Ancak Türkiye'de sosyal medya kullanımı sadece olumlu yönleriyle değil bazı zorluklarla da karşı karşıyadır. Özellikle internet sansürü ve siber güvenlik endişeleri bu platformların kullanımını kısıtlayabilir. Bununla birlikte, hükûmet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloglar bu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Türk milleti, sosyal medyanın sunduğu fırsatları ve zorlukları ele alıp, dijital çağın bir parçası olarak kendini sürekli yeniliyor.

Sosyal medya, kelimelerin dünyayı değiştirme gücünü herkese verir. Ancak onu nasıl kullanacağınız tamamen size bağlıdır.