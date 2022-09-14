500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor. Türkiye’de tek

Aracı görenlerin ilginç tepkiler verdiklerini belirten Şahin, “Aracımız 1974 model, ilk çıkan araçlardan sayılı bir araç, Türkiye de zaten bir tane var. Daha önce ki sahipleri tanıdığımız insanlar. Araç yaklaşık 7 yıl önce bize geçti onun öncesinde garajda muhafaza ediliyordu.

Daha sonrasında biz aldık. Araç 1.6 motor, aracın en güzel özelliği fren diskleri tekerlerde değil motorun orta kısmında bulunuyor olması. İnsanlar daha önce bu modelde araç görmedikleri için tuhaf karşılıyorlar. Markasını da bilemeyenler oluyor.

Fiyat olarak araca bir fiyat istemiyoruz ancak talep fazla şekilde var. Aracı ayda bir kere çıkartıyoruz ya da muayene istasyonuna gitmek için çıkartıyoruz. Babam aracı torunlarına bırakmak istediği için satmak istemiyoruz” dedi.