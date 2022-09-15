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Güneş rüzgarlarını hızlandıran ve ısıtan gizemli olay

Avrupa Uzay Ajansı, 2020 yılından beri Güneş'i gözlemliyordu. Güneş rüzgarını radarına alan ESA, rüzgarla ilgili ilginç verilere ulaştı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:26
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Güneş rüzgarlarını hızlandıran ve ısıtan gizemli olay

Güneş rüzgarlarını hızlandıran ve ısıtan gizemli olay
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Güneş'i gözlemledi. 2020'de fırlatılan uzay aracı Solar Orbiter (Güneş Yörünge Aracı), yıldızın manyetizmasıyla ilgili önemli bir gizem keşfettiğini duyurdu.

IndependentTürkçe’de yer alan habere göre; Uzay aracı, Güneş'in manyetik alanlarının tersyüz olduğu anı yakından gözlemledi.

İki kutuplu tek bir manyetik alanı olan gezegenimizin aksine, Güneş çok sayıda manyetik alana sahiptir.

2018'de NASA'nın Parker Solar Probe adlı uzay aracı bu gözlemleri bir adım ileri götürdü ve ters dönüşlerin Güneş yüzeyine yakın alanlarda daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, manyetik alan çizgilerindeki bu ters dönüşlerin S şekilli bükülmelerle meydana geldiğinden şüphelendi.

Solar Orbiter'ın son gözlemleri ise bu değişimlerin tam olarak nasıl göründüğünü ortaya çıkardı. Bu görüntülerin teorideki gibi S şekilli bükülmelere neden olduğunu gösterildi.

ESA'nın gözlemlerle ilgili açıklamasında "Bu, Güneş koronasında bir tersyüz oluşun ilk kanıtı" ifadeleri yer aldı. Bilim insanları yıldızın atmosferine "korona" adını verdi.

12 Eylül Pazartesi günü hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan bulgular, Dünya'yı etkileyen Güneş fırtınalarıyla ilgili de önemli ayrıntılar içerdi.

Araştırmacılar, bu S şekilli bükülmelerin yıldızdan uzaya doğru fışkıran ve Güneş rüzgarı adı verilen plazma dalgalarının hızlanması ve ısınmasında önemli bir rol oynadığını düşündü.

Güneş rüzgarları normalde Dünya'nın manyetik alanı tarafından absorbe edilir ancak rüzgar çok şiddetli olduğunda yörüngedeki uyduları tahrip eder ve yeryüzünde iletişimin ve navigasyon cihazlarının aksamasına sebep olur.

Araştırmanın başyazarı Daniele Telloni konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, elde ettikleri bulguları "muhteşem" olarak nitelendirdi. İtalya'daki Torino Astrofizik Gözlemevi'nde görev alan bilim insanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu, Güneş koronasındaki manyetik dönüşün ilk görüntüsü. Bulguların bu fenomenin kökenlerinin gizemini aydınlattığını söyleyebilirim.

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