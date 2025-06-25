Türkiye’de Türkler azınlıkta mı kalacak?

On yıl öncesine kadar, Türkiye’de Türk vatandaşlarının, Türklerin azınlıkta kalacağı kimsenin aklına gelmezdi. Toplumda iki nedenle bu endişe ortaya çıktı;

Birisi, Türkiye’den yurt dışına göç eden Türk vatandaşları arttı.

TÜİK‘in dün yayınlanan ‘’Uluslararası göç istatistikleri ‘’ne göre, 2020-2025 son beş yılda Türkiye’den başka ülkelere göç eden Türk vatandaşlarının sayısı 763 bin 471 oldu. Bu gidenlerin çoğu 20-29 yaş arası gençlerden oluşuyor. Buna karşı başka ülkelerden gelen Türk vatandaşlarının sayısı daha az, 522 bin 436 oldu. Böylece son beş yılda 241 bin 35 Türk vatandaşı azaldı.

İkincisi, sığınmacılar arttıkça, Türklerin nispi payı düşüyor.

Üstelik te Suriye de Esat gitti , iç savaş bitti ve fakat bizim hükümet ‘’sığınmacıları göndermeyeceğiz ‘’diyor. Dahası şimdi de İran’dan da gelenler oldu.

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler arasında doğurganlık hızı Türkiye vatandaşlarına göre daha yüksektir. Genel olarak , Türkiye de yaşayan Suriyeli kadınlar 3,2-4 çocuk yaparken, Türkler TÜİK 2023 verilerine göre 1,51 çocuk yapıyor

UNFPA, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü ve bazı akademik çalışmalar, Suriyeli kadınların doğurganlık oranlarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu göstermiştir.

Gerekçe olarak;

Suriyeli kadınların önemli kısmı genç yaşta evleniyor.

Eğitim ve doğum kontrol hizmetlerine erişim sınırlıdır.

Araplarda geleneksel kültür olarak çok çocuklu aile yapısı daha yaygındır.

2023 sonu itibariyle, Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısı 800 bindir. Bu gün bir milyonu geçmiştir. Suriye’ye özgü saha araştırmaları veya Göç İdaresi, UNHCR gibi kurumların raporlarına göre, son beş yılda Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısı aşağıdaki gibidir;

Suriyelilerin toplam nüfusa oranı yüzde 4,23’e kadar çıktı. Esat gidince yüzde 3,6’ya geriledi. Ama bu gidişle yeniden daha hızlı artacaktır. (aşağıdaki tablo) Kaldı ki, Afganlı, İranlıları da katarsak bu oran çok daha yüksektir.

SURİYELİLERİN TOPLAM NÜFUSA ORANI

Halk işin farkındadır ve kaygı duyuyor.

Halkın en az dörtte üçü, “Türkiye sınırları mültecilere kapatılsın, mevcut sığınmacılar geri ülkelerine gitsin, çünkü mülteciler Güvenlik sorunu oluşturuyor.” diyor.

Aşağıda özetini verdiğim bu anket sorularına Ak Partililer de aynı oranda evet diyerek katılıyor.

Hükümetin bu tepkiyi ve halkın eğilimini dikkate alarak sığınmacı politikasını değiştirmesi gerekiyor.