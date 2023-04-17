Şubatta ücretli çalışan sayısı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi azaldı.

Şubatta ücretli çalışan sayısı düştü

TÜİK şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. TÜİK açıklamasında, şubat ayında yaşanan depremler nedeniyle eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı vurgulandı.

TABLODA ÇALIŞAN SAYISININ AYLIK DÜŞÜŞÜNE YER VERİLDİ, METİNDE "DEĞİŞİM OLMADI" DENDİ

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi azaldı. Ocak ayında 14 milyon 644 bin olan ücretli çalışan sayısı, şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Tabloda verilen ücretli çalışan sayısındaki bu düşüşe rağmen, açıklama metninde, "Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre değişmedi" ifadesine ver verilmesi ise dikkat çekti.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE İSE YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 614 bin 855 kişi iken, 2023 yılı şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,7 arttı.(ANKA)

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