Türkiye'de üretilen üç ayakkabıdan biri Gaziantep'den

Türkiye'de her üç ayakkabıdan biri Gaziantep'teki firmalarca üretilerek iç ve dış pazarlara gönderiliyor.

KAYNAK: AA
Türkiye'de üretilen üç ayakkabıdan biri Gaziantep'den

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, kentin son yıllarda ayakkabı üretiminin merkezi haline geldiğini söyledi.

Kentte ayakkabı üretimi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden İnce, "Gaziantep, ayakkabı konusunda İstanbul'un ardından en büyük üretim merkezi. Kentimizde ayakkabı sektörü 1200 ayakkabı, 400 terlik, 200 yan sanayi imalatçısı ve 80 bin çalışanıyla 33 farklı sektörü içerisinde barındıran büyük bir sektördür" dedi

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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 2. AYAKKABI ÜRETİCİSİ

İnce, sektörün gelişmesi için eğitime önem verdiklerini, ayakkabıyla ilgili eğitim kurumlarının açıldığını ve çeşitli eğitici etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Kentteki ayakkabı üreticilerinin ihracata odaklandığını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Sektörümüzü önümüzdeki yıllarda dünyadaki rakip ülkelerle yarışabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda başarılı şekilde emin adımlarla ilerlemekteyiz. Türkiye ayakkabı ihracatı olumsuzluklara rağmen 11 ayda 1 milyar 100 milyon dolar seviyelerine geldi. Gaziantep'te ise 150 milyon dolar seviyelerde ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'in ayakkabı ihracatı son 3 yılda artarak devam etmektedir. Dünya pazarında kendine iyi bir yer ediniyor. Şu an kentimiz Türkiye'nin en büyük 2. imalatçısı ve ihracatçısıdır. Biz ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını İstanbul'a göndermekteyiz ve aracı kurumlarla gönderdiğimiz için bizim gerçek ihracat verilerimize yansımamakta. Türkiye'de bu yılın 11 ayında üretilen 585 milyon çift ayakkabının yaklaşık yüzde 35'i Gaziantep'te yapıldı."

İnce, kentte ayakkabı ve terlik üretiminin yapılacağı OSB'yle yeşil dönüşüm odaklı üretimin yapılarak ihracatın önemli derecede artacağını sözlerine ekledi.

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