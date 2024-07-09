Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor

Yaz aylarının gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte, klima kullanımındaki artış, solunum yolu hastalıklarında da bir yükselişe neden oluyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle tatil bölgelerindeki otel ve tatil köylerinde klima kaynaklı hastalıkların arttığına dikkat çekiyor.

Çocukların bu durumdan en çok etkilenen grup olduğunu belirten Özkaya, klimaların neden olduğu "Lejyoner hastalığı"nın, çocuklarda COVID-19'dan daha fazla zatürre vakasına yol açtığını vurguluyor. Profesör, klima kullanımı konusunda vatandaşları uyararak, özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Göğüs Hastalıkları alanında uzman Prof. Dr. Şevket Özkaya, otel ve tatil köyleri gibi yerlerde klima kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Özellikle çocuklar arasında artan bronşit ve zatürre vakalarına işaret eden Özkaya, bu durumun COVID-19 salgını sırasında gözlemlenen vakalardan daha fazla olduğunu belirtti.

Ayrıca, 'Legionella pneumophila' adlı bakterinin klimalar yoluyla yayılmasının, özellikle kronik hastalıkları olan bireyler için ölümcül sonuçlar doğurabileceğine ve yaşlıların bu konuda özellikle dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Profesör, bu bakterinin neden olduğu enfeksiyonların son dönemde çocuklarda daha sık görüldüğünü ve bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu ifade etti.