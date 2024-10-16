Türkiye'de yıkıcı depremlerin beklendiği iller belli oldu. Deprem uzmanı açıkladı

Malatya'nın Kale ilçesinde, bugün saat 10.46'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Elazığ ve Şanlıurfa iller başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'e Malatya depremi sonrası “Büyük deprem olur mu?” sorusu soruldu.

Bu depremin olduğu yer için kişisel olarak daha büyük deprem beklentisi olmadığını söyleyen Tüysiz, “2020 Elazığ depremi, arkasından 6 Şubat depremleriyle buradaki fayların stresinin büyük ölçüde boşaldığını bekliyoruz. Daha büyük deprem değil, arkasından gelecek artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin 5'e varacak artçılarının olması olağandır. Bu depremde hasar görmüş yapılardan uzak durulması gerekir” ifadelerini kullandı.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ OLAN BÖLGE VAR"

6 Şubat tarihinde yaşanan depremden sonra Doğu ve Orta Anadolu bölgesinin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişikliği olduğunu her defasında söylediklerini belirten Tüysüz, “Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Bazı alanlarda biraz daha fazla dikkatli olunması gerekiyor. Bingöl, Çelikhan-Elazığ arası kesim gibi bazı bölgelerde bu tür depremlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz 6 Şubat depremleri sonrasında” ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'da en riskli görülen kesimin Bingöl çevresi olduğunu belirten Tüysüz, “Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bölge var. Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bölge” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tüysüz, “Güneydoğu Anadolu fayı dediğimiz Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar uzanan bölge. Bu bölgelerde de zaman zaman 6 ve üstüne varan depremlerin olması olağan” dedi.