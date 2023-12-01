Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Birinci kıl payı belirlendi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasını 3 bin 580 puanla Nissan X-Trail kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Birinci kıl payı belirlendi

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının bu yıl 8.si düzenlendi. Otomotiv Gazetecileri Derneğin düzenlenen yarışmada liderliği alan araç da belli oldu.

Buna göre, OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 580 puan alan Nissan X-Trail birinci seçildi.

Yarışmanın finalinde, "Nissan X-Trail" 3 bin 580, "Peugeot 408" 3 bin 550, "Toyota Corolla Cross" 2 bin 270, "Opel Astra" 2 bin 140, "Hyundai IONIQ 5" 1550, "Dacia Jogger" 1490 ve "BMW X1" 1420 puan aldı.

Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler de belli oldu. "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Iğdır ve Kars'ta düzenlenen Dacia Jogger tanıtımı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü "arka koltuk ekran deneyimi" ile BMW 7 serisine ve "Yılın Tasarımı" ödülü de Peugeot 408'e verildi.

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