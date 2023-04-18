Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında finalisteler belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday model paylaşıldı.

23 Mayıs tarihinde yapılacak olan test sürüşünün ardından gazeteciler finalistleri son kez oylayacak. Yapılacak oylamanın ardından 13 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde ise birinci olan model ilan edilecek. Yapılacak olan etkinlikle “Türkiye’de Yılın Otomobili” kategorisinin yanı sıra, “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında da ödüller dağıtılacak. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” için sene başında 33 aday belirlenmişti.

Finale kalan 7 otomobil ise şu şekilde sıralanıyor:

BMW X1

Dacia Jogger

Hyundai IONIQ 5

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 408

Toyota Corolla Cross