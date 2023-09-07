Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz

Sokak röportajında sorulan "Türkiye'de kaç tane bölge vardır" sorusuna, verilen tüm kopyalara rağmen doğru cevabı veremeyen kişi sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin bu kez de "amcanızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur" sorusuna ise "annem" yanıtını verdi.

Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz

Editör: Ersoy ÖZDEM

Sokak röportajlarından birinde en kolay sorulara dahi doğru cevap verilemediği görüldü.

TV Metropol adlı kanalın muhabiri Kayseri'de bir sokak röportajı gerçekleştirdi. Röportajda muhabir yoldan geçen bir vatandaşa iki kolay soru sordu. Sorulardan biri genel kültür, diğeri ise aile ile ilgiliydi.

Muhabir vatandaşa ilk olarak "Türkiye'de kaç tane bölge vardır" sorusunu sordu. Vatandaşın verdiği cevaplar duyanları şoke etti.

İlk etapta vatandaşın şaka yaptığı düşünüldü ancak sorunun cevabını gerçekten bilmediği ilerleyen saniyelerde anlaşıldı.

"TÜRKİYE'DE '81 TANE' BÖLGE VAR"

Muhabir "Türkiye'de kaç tane bölge vardır" diye sorunca vatandaş, "81 tane bölge var" yanıtını verdi.

"Yok abi, il sormadım bölge." diyen muhabire vatandaş "bölge?" diye yanıt verdi. Kopya vererek vatandaşa yardımcı olmak isteyen muhabir, "Yani İç Anadolu... Bölgeleri sayar mısınız" dedi. Vatandaş yine "Kocasinan Bölgesi, Melik Gazi Bölgesi..." diye saymaya başladı.

"KAYSERİ 'KOCASİNAN' BÖLGESİNDE"

Muhabirin, "hayır abi, ilçeler değil. Atıyorum Kayseri hangi bölgemizde?" diye sorunca "Haa, Kayseri. Hangi bölgemizde... Kayseriii, eee şeyde, Kocasinan bölgesinde." yanıtını verdi.

Muhabirin pes edip "İç Anadolu Bölgesinde abi." yanıtına ise vatandaş başını sallayarak "evet abi" cevabını verdi.

"İSTANBUL 'KUZEY TÜRKİYE' BÖLGESİNDE"

Yine aynı minvalde "Peki İstanbul hangi bölgede abi" diye soran muhabire vatandaş bu kez ise "Kuzey Türkiye'de yer alıyor" yanıtını verdi.

Vatandaşın bölge sorularına doğru cevap veremeyeceğini anlayan muhabir, başka bir soruya yöneldi ve "amcanızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur" sorusunu yöneltti. Buna da "annem" yanıtını veren vatandaşa muhabir "halanız olur abi" deyince doğru cevabı da kaale almayan vatandaş cevabını değiştirip "teyzem" yanıtını verdi.

Bu sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.

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