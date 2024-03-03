Türkiye'deki emekliler gelir bakımından dünya sonuncusu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki emekliler gelir bakımından dünya sonuncusu
ABD’li bir şirketin raporuna göre Türkiye’deki emekliler gelir açısından dünya sonuncusu oldu.

Natixis Investment adlı şirket, Türkiye’de yaşayan emeklilerin, diğer ülkelerde yaşayan emeklilere oranla gelir ve hayat kalitesi açısından çok geride olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Emekliler için en yaşanabilecek ülkeleri araştıran şirket, sağlık, yaşam kalitesi, maddi refah ve emeklilerin gelirlerini dikkate alarak bir araştırma yaptı.

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Yapılan araştırmaya göre “Küresel Emeklilik Endeksi”’nde Türkiye yüzde 36 ile gelir açısından sonuncu olurken yaşam kalitesi bakımından 44 ülke içinde sondan ikinciliği paylaştı. Türkiye’den daha kötü durumda olan tek bir ülke var. O ülke de yüzde 10 ile Hindistan oldu. Brezilya’da yaşayan emekliler, yüzde 36 ile Türk emekliler ile birlikte sondan ikinciliği paylaşırken, Meksika ve Kolombiya da emekliler için en yaşanılmaz ülkeler arasına adını yazdırdı. Raporda en yaşanılabilir yerleri yüzde 83 ile Norveç, yüzde 82 ile İsviçre ve yüzde 81 ile İrlanda oldu.

Raporda aynı zamanda Türkiye’deki emeklilerin yaşam yıllar içinde ne kadar geriye gittiği de ortaya çıktı. Türkiye, 2017 ve 2018 yılında emekliler için yaşanılabilecek ülkeler arasındaydı. Ancak son yıllarda uygulanan ekonomi politikalar ve emeklilerin gittikçe azalan satın alma gücüyle birlikte Türkiye, artık listenin dibinde yer alıyor. Raporda ilk 15’de olan ülkelerin tamamında emeklilerin hayat kalitesinin yüzde 80’in üzerinde olduğu açıklandı. Türkiye2de yaşayan emeklilerin ölçülen hayat kalitesi ise yüzde 25 oldu.

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