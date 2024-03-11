Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket iflasını istedi

Kaynak: Yeni Akit
Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket iflasını istedi
Fransız ortaklı Sodimas Asansör San. AŞ ile Aytam Grup Asansör, yaşadıkları mali darboğazı aşamayınca mahkemenin yoluna gitti. Aytam Grup’a 6 aylık mühlet verildi. Sodimas Asansör ise iflasını istedi.

Türkiye’deki Fransız ortaklı ünlü bir şirket, mali zorluklarla karşılaşınca iflas başvurusunda bulundu. Bu şirket, 1992 yılında kurulan Sodimas Asansör Sanayi ve Ticaret AŞ. İflas talebi, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunuldu ve duruşma 12 Haziran’da başlayacak.

Şirketin yönetiminde Emin Deniz Ramazanoğlu ve Patrice Jean Arnoult bulunuyor. Aynı dönemde konkordato talebiyle mahkemeye başvuran Aytam Grup Asansör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ise 17 Şubat 2024 tarihine kadar 6 aylık bir süre daha verildi.

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