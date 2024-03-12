Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Kriz yılında kurulmuştu

Konkordato talepleri ve iflaslar, tekstil sektöründeki birçok firmayı etkiliyor. Hazar Tekstil’in yaşadığı zorluklar, sektörün genel tablosunu yansıtıyor.

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim ihracatçılarından biri olan Hazar Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş.'de yaşadığı mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. 2001 yılında kurulan bu şirket, ekonomik sıkıntılarla mücadele edemeyerek konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, hem şirkete hem de sahibine 3 aylık geçici mühlet verdi.

FABRİKA 5 DÖNÜM ALANDA KURULU

Hazar Tekstil, Türkiye’nin en önde gelen hazır giyim ihracatçıları arasında yer alıyor. Genel merkezi İstanbul Bağcılar’da bulunan şirket, 5 dönüm alan üzerine kurulu fabrikada üretim yapıyor. Ancak, 2001 yılında kurulduğu "kriz yılı"nda bile faaliyetlerini sürdüren bu şirket, günümüzdeki ekonomik zorluklarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Konkordato talepleri ve iflaslar, tekstil sektöründeki birçok firmayı etkiliyor. Hazar Tekstil’in yaşadığı zorluklar, sektörün genel tablosunu yansıtıyor.