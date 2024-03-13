Türkiye'nin gururu dev holding jet hızıyla battı. Harvard Üniversitesi’nde ders ve tez konusu olmuştu

Kaynak: Medya Radar
Türkiye'nin gururu dev holding jet hızıyla battı. Harvard Üniversitesi’nde ders ve tez konusu olmuştu
İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortaklaşa dış ticaret yapılması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kısa sürede holdingleşti. Holdingin başarısı Harvard Üniversitesi’nde ders ve tez konusu oldu ama iflastan kurtulamadı.

Türkiye’nin dev holdingi EGS, İzmir’de 1997 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılması amacıyla kurulmuştu.

Ancak sonunda, 27 yıl süren bir dönemin ardından iflas etti. EGS’nin hızlı büyümesi dünya genelinde ses getirmiş ve bir dönem Harvard Üniversitesi’nde ders ve tez konusu olmuştu.

EGS Holding, 1997 yılında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan ve Ali İhsan Kasapoğlu gibi birçok iş insanının katılımıyla kuruldu. Şirket, kendi adıyla bir banka da kurarak bankacılık sektörüne giriş yapmıştı. Ancak hızla büyüyen holding, 2001 yılındaki ekonomik krizden ciddi şekilde etkilendi ve mali sorunlar yaşadı.

HİSSE ALANLAR MAĞDUR OLDU

Yatırımcılar da bu durumdan mağdur oldu. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesi kararı aldı.

Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti. EGS Holding’in çok ortaklı yapısı nedeniyle TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma sağlayamadı. 2000 yılında halka arz edilen EGS Holding’in küçük ortakları ve borsa hisselerini alan yatırımcılar da bu süreçte mağdur oldu.

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