17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İOS 16.4 ile IPhone’lara yenilik. Türkiye’deki telefonlara geliyor

Apple’ın dün kullanıma açtığı iOS 16.4 ile gelen yenilikler duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:59
Takip Et

Türkiye’deki IPhone'lara İOS 16.4 ile yenilik geliyor

İOS 16.4 ile IPhone’lara yenilik. Türkiye’deki telefonlara geliyor
+
Aa
-

Türkiye’deki telefonlara İOS 16.4 ile birçok yenilik geliyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, şirket ülkemizdeki iPhone’lar için 5G desteği sunmaya başlayacak. Ayrıca sürüm, birçok yeniliği de bünyesin de barındırıyor.

iOS 16 duyurulduğunda Apple, HomeKit aksesuarlarını kullanma deneyimini geliştirmek için Home uygulamasına yeni bir mimari getireceğini duyurdu.

Akıllı ev ürünleriyle uyumluluk sorunu nedeniyle sistemden kaldırılan Homekit, yeni sürüm ile birlikte yeni mimariye kavuşacak. Öte yandan bunula birlikte 31 yeni emoji geliyor.

iOS 16.4 beta ile beklenen yeni özellikler;

HomeKit aksesuarlarını kullanma deneyimi

31 yeni emoji

Türkiye’deki iPhone’lar için 5G desteği

Apple Music’te profil butonu

Ayarlar ve Kısayollar’da yenilikler

Diğer Apple ürünleri için kullanıcı kılavuzları

Safari, push bildirimleri

Podcast uygulamasında yenilikler

Üçüncü taraf tarayıcı web uygulamalarının ana ekranda yer alması.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
2
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
3
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
5
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
7
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
﻿Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
﻿Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
﻿AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
﻿AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
﻿AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
﻿Akar duyurdu: Askere 'sıla izni' kararı
﻿Akar duyurdu: Askere 'sıla izni' kararı
﻿Akar duyurdu: Askere 'sıla izni' kararı
﻿Alman havalimanlarındaki uyarı grevi uçuşlara darbe vurdu
﻿Alman havalimanlarındaki uyarı grevi uçuşlara darbe vurdu
﻿Alman havalimanlarındaki uyarı grevi uçuşlara darbe vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.