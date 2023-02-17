İOS 16.4 ile IPhone’lara yenilik. Türkiye’deki telefonlara geliyor

Türkiye’deki telefonlara İOS 16.4 ile birçok yenilik geliyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, şirket ülkemizdeki iPhone’lar için 5G desteği sunmaya başlayacak. Ayrıca sürüm, birçok yeniliği de bünyesin de barındırıyor.

iOS 16 duyurulduğunda Apple, HomeKit aksesuarlarını kullanma deneyimini geliştirmek için Home uygulamasına yeni bir mimari getireceğini duyurdu.

Akıllı ev ürünleriyle uyumluluk sorunu nedeniyle sistemden kaldırılan Homekit, yeni sürüm ile birlikte yeni mimariye kavuşacak. Öte yandan bunula birlikte 31 yeni emoji geliyor.

iOS 16.4 beta ile beklenen yeni özellikler;

HomeKit aksesuarlarını kullanma deneyimi

31 yeni emoji

Türkiye’deki iPhone’lar için 5G desteği

Apple Music’te profil butonu

Ayarlar ve Kısayollar’da yenilikler

Diğer Apple ürünleri için kullanıcı kılavuzları

Safari, push bildirimleri

Podcast uygulamasında yenilikler

Üçüncü taraf tarayıcı web uygulamalarının ana ekranda yer alması.