Türkiye’den ABD’ye 25 maddelik kırmızı dosya

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye’nin ABD’ye verdiği 25 maddelik listeyi bugünkü köşesine taşıdı.

ABD -Türkiye ilişkileri birçok sorunun yanı sıra Biden’ın sağlık durumundan da kaynaklı olarak uzun süredir daha çok iki ülkenin bakanları ve bürokratlarınca yürütüldüğüne değinen Fırat, ABD’nin Ortadoğu’dan sorumlu üst düzey diplomatlarından Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarvekili John Bass, Ankara’da bulunduğu temaslara değindi.

Bass’ın Dışişleri Bakanlığı Yetkilileriyle yaptığı toplantıya değinen Fırat, Amerikalı bir kaynağından “Yapılan toplantılar arasında en açık ve net olanıydı” bilgisini aldığını yazdı. Fırat sunulan 25 maddelik listeyle ABD’nin “Türkiye tam ne istiyor bilmiyoruz? Bazı talepler var, değerlendiriyoruz” deme şanslarının kalmadığını belirtti.

Toplantıyla ilgili ve yazılı metinle ilgili Fırat şu maddeleri sıraladı: