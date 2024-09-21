Türkiye’den ABD’ye 25 maddelik kırmızı dosya

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye’nin ABD’ye verdiği 25 maddelik listeyi bugünkü köşesine taşıdı.
ABD -Türkiye ilişkileri birçok sorunun yanı sıra Biden’ın sağlık durumundan da kaynaklı olarak uzun süredir daha çok iki ülkenin bakanları ve bürokratlarınca yürütüldüğüne değinen Fırat, ABD’nin Ortadoğu’dan sorumlu üst düzey diplomatlarından Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarvekili John Bass, Ankara’da bulunduğu temaslara değindi.
Bass’ın Dışişleri Bakanlığı Yetkilileriyle yaptığı toplantıya değinen Fırat, Amerikalı bir kaynağından “Yapılan toplantılar arasında en açık ve net olanıydı” bilgisini aldığını yazdı. Fırat sunulan 25 maddelik listeyle ABD’nin “Türkiye tam ne istiyor bilmiyoruz? Bazı talepler var, değerlendiriyoruz” deme şanslarının kalmadığını belirtti.
Toplantıyla ilgili ve yazılı metinle ilgili Fırat şu maddeleri sıraladı:
- İki tarafın da karşılıklı pozisyonlarını açık açık anlattıkları toplantıda, Ankara bu kez beklentilerini iki sayfalık, yaklaşık 25 maddeyi bulan yazılı bir metne döktü.
- Üstelik bu metin Amerikalılara verildi. Yani bir anlamda artık “Türkiye tam ne istiyor bilmiyoruz? Bazı talepler var, değerlendiriyoruz” deme şansları da kalmadı.
- Ankara iki sayfalık metinde aslında Suriye ve Irak sahalarında ABD’nin terör örgütü YPG/PYD/PKK verdiği desteği, bu desteğin Türkiye’ye nasıl tehdit olarak döndüğünü gözler önüne serdi.
- Metinde açık açık terör örgütüne verilen sofistike eğitimlere son verilmesi yer aldı. Bunun örnekleri de sıralandı.
- Yine terör örgütüne kazandırılan kabiliyetler sıralandı, bunların da son bulması istenildi.
- Dikkat çeken bir başka madde ise terör örgütüne para akışıydı. Tüm Suriye halkına ait olması gereken petrol gelirleriyle ABD tarafından terör örgütünün finanse edildiği belirtilerek, buna da son verilmesi gerektiği yazıldı.
- Kısaca “Mali yardımı, petrol kaynaklarından elde edilen geliri kesin” denildi.