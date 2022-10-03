﻿Dışişleri Bakanlığı Libya'ya 'üst düzey' ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Türkiye'den üst düzey bir heyet, bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Heyette, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Dönmez, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak. Ziyarette bölgesel konular ve Libya'daki siyasi süreç görüşülecek.

BÖLGESEL MESELELERDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın bugün Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. (AA)