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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Üç isim ilk kez çağrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:30
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Türkiye'nin aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Üç isim ilk kez çağrıldı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'da Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın, HangiKredi Ümraniyespor'dan Umut Nayir ve Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ilk kez kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)

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