Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü

Kaynak: İHA
Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü
Ankara’da park halinde olduğu öne sürülen kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Dehşet olay, saat 04.00 civarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Mevlana Bulvarı'nda yaşandı.

İddialara göre, seyir halinde olan 06 PNF 27 plakalı araç sürücüsü E.G, yol kenarında park halinde bekleyen 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekiplere geldi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında araç sürücüsü E.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

E.G olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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