Arapça bilmeyen Arap hayranı Ali Erbaş Balkan Türklerini küçümsedi Araplarla bir tuttu

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Arapça bilmeyen Arap hayranı Ali Erbaş Balkan Türklerini küçümsedi Araplarla bir tuttu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Balkan Türklerini Araplarla bir tutan ifadeleri kamuoyunda tepki görmüştü. Erbaş, “Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli” diyerek kendini savundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Genç Türkiye Forumu'nda “Balkanlardan geldiğini unutmuş insanlar…‘Arap, Arapça’ deyince tüyleri diken diken olan yok mu arkadaşlar? Bazı insanlar isimlerini vermeyeyim, işte ‘Sizleri kovacağız, sizleri göndereceğiz.’ diyen, Orta Doğu’dan turistlerin bile gelmesini engelleyecek hareketler yok mu Türkiye’de. Irkçılık bizim dinimizde yasaktır. ‘Irkçılık yapan bizden değildir’ diyor Peygamber efendimiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş’ın bu ifadeleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Erbaş, Balkan Türkleriyle ilgili yaptığı sözlerine açıklama getirdi.

“EŞİM DE BALKAN KÖKENLİ”

Skandal ifadeler hakkında savunma yapan Erbaş şunları yazdı:

“Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar, o kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Ortadoğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur."

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