Japonya, Nepal'in 'En Az Gelişmiş Ülkeler' grubundan çıkmasını istiyor

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Katmandu'yu ziyaret ettiğinde Nepal Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Narayan Kaji Shrestha ile görüştü.

Kamikava ve Shrestha ile yapılan görüşmede Nepal'in tarım, hidroelektrik, altyapı geliştirme, endüstriyel üretim, turizm alanlarında kalkınmasına yönelik fırsatlar ele alındı.

Akabinde Nepal basınına açıklamalar yapan Shrestha, Katmandu-Tokyo ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldığını belirtti.

Ziyareti çerçevesinde Japon Bakan Kamikava, Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel tarafından da kabul edildi.

35 dakika kadar süren görüşmede Cumhurbaşkanı Poudel, "tarihsel olarak sorunsuz" diye nitelediği Nepal-Japonya ilişkilerinin "tutarlı bir uyuma" sahip olduğunu söyledi.

Nepal'in sosyoekonomik olarak gelişmesinde, Japonya'yı "önemli ve güvenilir bir ortak" olarak gördüklerini belirten Poudel, ikili işbirliğinin genişletilmesi arzusunu vurguladı.