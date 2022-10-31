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Güney Afrikalı sanatçıdan İstiklal Marşı performansı

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nda düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde Güney Afrikalı sanatçı Lipua Tsira, İstiklal Marşı'nı seslendirdi. O anlarda Tsira'yı dinleyenler çok etkilendi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:32
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Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nda bir Güney Afrikalı sanatçı İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Güney Afrikalı sanatçıdan İstiklal Marşı performansı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde ilk kez düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde inanılmaz anlar yaşandı. Güney Afrikalı sanatçı Lipua Tsira, törende İstiklal Marşı'nı seslendirdi. O anlarda dinleyenlerin tüyleri diken diken oldu.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe konsolosluk çalışanları, Güney Afrikalı yetkililer ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Güney Afrikalı sanatçı Lipua Tsira, törende İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Tsira’nın güçlü sesi duyanları mest etti. Güney Afrikalı Cape Malay müzik grubu da Türkçe şarkılarla konser verdi.

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Hamdi Bey
31.10.2022 09:34
Bazıları bundan ders almalıdır.  
 
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