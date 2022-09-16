16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Voleybol Şampiyonası başlıyor. İşte dev turnuvanın tüm detayları

Dünya Voleybol Şampiyonası başlıyor. İşte dev turnuvanın tüm detayları

Filenin Sultanları'nın da mücadele edeceği Dünya Voleybol Şampiyonasına sayılı günler kala gözler turnuvanın detaylarına çevrildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:03
Takip Et

Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası için geri sayım, işte statü, işte detaylar işte katılacak takımlar

Dünya Voleybol Şampiyonası başlıyor. İşte dev turnuvanın tüm detayları
+
Aa
-

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası için geri sayım, işte statü

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na kısa süre kala heyecan artıyor.İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.



FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C Grubu: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak.

Statü

Grup Etabı
Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. (A-B-C-D) Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. (A ve D'ler, B ve C'ler eşleşecek)

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez 24 takım, grup maçlarını oynamaya aynı şehirde Hollanda'nın Arnhem'de kentinde başlayacak. (A-B-C-D grupları)

A ve D grupları ilk etap maçlarının devamını ise Arnheim'de oynamaya devam ederken; B ve C grupları ilk etap maçlarını Polonya'nın Gdansk ve Lodz şehirlerinde oynamaya devam edecek.

İkinci Etap
İkinci etap karşılaşmaları, 8'erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla (E-F Grubu); 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. E Grubu'ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, F Grubu'ndaki takımlar ise Polonya'nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.

İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Üçüncü Etap (Çeyrek Final)
Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. (E1-E4, E2-E3 / F1-F4, F2-F3)

Çeyrek final ve yarı final aşamasında müsabakalar, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak. E Grubu'ndaki eşleşmeler Hollanda'nın Apeldoorn kentinde, F Grubu'ndaki eşleşmeler ise Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak.

Çeyrek final karşılaşmalarının ardından galip gelen takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de Hollanda'nın Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
2
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
3
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
4
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
5
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
6
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
7
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.