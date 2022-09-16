Dünya Voleybol Şampiyonası başlıyor. İşte dev turnuvanın tüm detayları

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası için geri sayım, işte statü

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na kısa süre kala heyecan artıyor.İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.





FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:



A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya



B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan



C Grubu: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan



D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya



2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak.

Statü



Grup Etabı

Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. (A-B-C-D) Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. (A ve D'ler, B ve C'ler eşleşecek)



FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez 24 takım, grup maçlarını oynamaya aynı şehirde Hollanda'nın Arnhem'de kentinde başlayacak. (A-B-C-D grupları)



A ve D grupları ilk etap maçlarının devamını ise Arnheim'de oynamaya devam ederken; B ve C grupları ilk etap maçlarını Polonya'nın Gdansk ve Lodz şehirlerinde oynamaya devam edecek.



İkinci Etap

İkinci etap karşılaşmaları, 8'erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla (E-F Grubu); 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. E Grubu'ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, F Grubu'ndaki takımlar ise Polonya'nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.



İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.



Üçüncü Etap (Çeyrek Final)

Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. (E1-E4, E2-E3 / F1-F4, F2-F3)



Çeyrek final ve yarı final aşamasında müsabakalar, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak. E Grubu'ndaki eşleşmeler Hollanda'nın Apeldoorn kentinde, F Grubu'ndaki eşleşmeler ise Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak.



Çeyrek final karşılaşmalarının ardından galip gelen takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.



Organizasyon, 15 Ekim'de Hollanda'nın Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.