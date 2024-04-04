Türkiye'nin dev AVM'si icradan satılıyor. Satış fiyatı belli oldu. İçinde 140 mağaza var

Ankara’da bulunan ve şehrin en gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Taurus AVM, icradan satışa çıkarılıyor. Bu dev AVM, 140 mağazaya ev sahipliği yapıyor ve 26 dönüm arazi üzerine kurulu.

2013 yılında Ankaralı Ensari Ailesi ile ABD merkezli Taurus Investment ortaklığı tarafından inşa edilen Taurus AVM, şehrin en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ziraat Bankası, AVM’nin icradan satışını talep etti. İcra dosyasına göre borçlu konumda ise Taurus Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım AŞ yer alıyor. Taurus AVM için belirlenen bedel 2 milyar 482 milyon TL. İcradan satış ihalesi 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Bu durum, ekonomideki dalgalanmalar ve kira bedelleri nedeniyle birçok AVM’nin zor durumda olduğunu gösteriyor. İflas ve konkordato taleplerinin arttığı bir dönemde, Taurus AVM’nin satışı önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.