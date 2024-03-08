Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce faaliyetlerine başlayan Arin Yatak, ekonomik zorlukları aşamayarak iflas ettiği ortaya çıktı.
Yatak, baza ve yatak setleri üreten firma çok sayıda noktada hizmet verince firma iflas edince onlarca kişi işsiz kaldı.
Mobilya sektöründeki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle birçok firma zor günler geçirmekteydi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve 9 yıl önce kurulan Arin Yatak, iflas etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Pandemide ticaret dengelerinin değişmesi ve tedarik zincirlerinin kopmasıyla birlikte birçok şirketin ayakta kalması oldukça güçleşirken Arin Yatak gibi bazı firmalar, bu zorlu piyasa koşullarına uyum sağlayamadı ve iflas etti.
Arin Yatak, 2015 yılında İnegöl'de kurulmuş bir mobilya şirketiydi ve özellikle baza ve yatak setleri üretimiyle tanınıyordu. Ancak ekonomik zorluklarla başa çıkamayarak iflas etmek zorunda kaldı.
Firma, konkordato mühletini uzatma talebinin reddedilmesiyle resmen iflas ettiğini duyurdu.
Mahkeme, Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasını onayladı ve adi tasfiye usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine bildirdi.
Konkordato Komiseri'nin görevi sona erdi ve mahkemeden verilen tüm tedbirler kaldırıldı.
Bu karar, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca ilan edilmiş oldu.