Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde

Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde
Kaynak: HalkTv
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya devi Arin Yatak, iflas başvurusunda bulundu. Firmanın 9 yıl önce kurulduğu belirtildi.
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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce faaliyetlerine başlayan Arin Yatak, ekonomik zorlukları aşamayarak iflas ettiği ortaya çıktı.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 2

Yatak, baza ve yatak setleri üreten firma çok sayıda noktada hizmet verince firma iflas edince onlarca kişi işsiz kaldı.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 3

Mobilya sektöründeki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle birçok firma zor günler geçirmekteydi.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 4

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve 9 yıl önce kurulan Arin Yatak, iflas etmek zorunda kaldığını duyurdu.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 5

Pandemide ticaret dengelerinin değişmesi ve tedarik zincirlerinin kopmasıyla birlikte birçok şirketin ayakta kalması oldukça güçleşirken Arin Yatak gibi bazı firmalar, bu zorlu piyasa koşullarına uyum sağlayamadı ve iflas etti.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 6

Arin Yatak, 2015 yılında İnegöl'de kurulmuş bir mobilya şirketiydi ve özellikle baza ve yatak setleri üretimiyle tanınıyordu. Ancak ekonomik zorluklarla başa çıkamayarak iflas etmek zorunda kaldı.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 7

Firma, konkordato mühletini uzatma talebinin reddedilmesiyle resmen iflas ettiğini duyurdu.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 8

Mahkeme, Arin Yatak Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasını onayladı ve adi tasfiye usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine bildirdi.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 9

Konkordato Komiseri'nin görevi sona erdi ve mahkemeden verilen tüm tedbirler kaldırıldı.

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Türkiye'nin dev mobilya firması iflasın eşiğinde 10

Bu karar, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca ilan edilmiş oldu.

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