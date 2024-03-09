Zincir market devi iflas etti. 400 mağazası 12 bin çalışanı vardı

Wilko, İngiltere’de 400 mağazaya sahip olan bir ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, tekstil ve bahçe malzemeleri perakendecisi olarak biliniyor. Ancak son zamanlarda finansal zorluklarla karşılaşan bu aile şirketi, iflas bildiriminde bulunmuş durumda.

İflasın nedeni, finansman arayışında yaşanan sıkıntılar ve artan konut kredi faizleri ile hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin harcamalarının azalması olarak açıklanıyor. Wilko Üst Yöneticisi Mark Jackson, ellerinden gelen çabayı göstererek çalışanların işlerini korumaya çalışacaklarını belirtti.

Ülke genelinde 400 mağaza ile hizmet veren şirkette toplam 12 bin kişi istihdam ediliyor. Bu zorlu dönemde, İngiliz perakende sektöründeki sorunların sadece Wilko ile sınırlı olmadığını ve önümüzdeki dönemde daha fazla perakende zincirinin iflas edebileceğini belirten Factor Risk Management Kurucu Ortağı Tom Davey, sektörün genel durumunu değerlendirdi.