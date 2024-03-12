Türkiye’de 16 mağazası bulunuyor. Dünya devi iflasın eşiğinde

Kaynak: Para Durumu
Türkiye’de 16 mağazası bulunuyor. Dünya devi iflasın eşiğinde
İngiltere merkezli kozmetik devi Body Shop, ABD ve Danimarka'da faaliyetlerini sonlandırıp iflas başvurusunda bulundu. Yeniden yapılanma sürecine giren dev firma Danimarka'da 15 mağazasını kapattı. Şirketin Türkiye’de de 16 mağazası bulunuyor.

Türkiye’de 16 mağazasıyla faaliyet gösteren The Body Shop, iflasın eşiğine geldi. İngiltere merkezli bu kozmetik devi, ABD ve Danimarka’da faaliyetlerini sonlandırarak iflas başvurusunda bulundu.

Yeniden yapılanma sürecine giren firma, Danimarka’da 15 mağazasını kapattı. Türkiye’de ise 16 mağazası bulunan The Body Shop, finansal olarak zor bir dönemden geçiyor.

İNGİLTERE'DE 99 MAĞAZASI KAPANABİLİR

1 Mart itibarıyla ABD pazarından çekilme ve Kanada’da 105 mağazasının üçte birini kapatma kararı alan The Body Shop, Kanada’daki müşterilere online alışveriş imkanı sunmaya başladı.

Ancak Danimarka’da iflas etti ve 15 mağazası kapandı. İngiltere’de de yeniden yapılanma sürecine giren marka, FRP Advisory tarafından yönetilen bu süreçte İngiltere’deki 198 mağazasının yaklaşık yarısının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtildi.

Ekonomik krizle mücadele ederken, The Body Shop yönetimi markayı yeniden canlandırmak için çeşitli planlar yapıyor.

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