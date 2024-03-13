Türkiye'nin dev şirketini Japonlar satın aldı. 66 yıllık şirketin Avrupa, Orta Doğu Afrika ve Asya'da üretim tesisi var

Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'nin dev şirketini Japonlar satın aldı. 66 yıllık şirketin Avrupa, Orta Doğu Afrika ve Asya'da üretim tesisi var
Sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Asya’da dört üretim tesisi ve satış kanalına sahip Türkiye'nin dev markası Öztiryakiler'i Japon şirketi Hoshizaki satın aldı. 66 yıllık şirketin yüzde 51'i artık japonların.

Türkiye’nin önde gelen şirketi, Japonlar tarafından satın alındı. Şimdi sektördeki dev marka, Japonların yönetimine geçti. Öztiryakiler adlı şirketin yüzde 51 hissesi, Japon üretici Hoshizaki tarafından satın alındı.

Artık Türk şirketi, Hoshizaki’nin yan kuruluşu olarak faaliyet gösterecek ve Japonların küresel stratejisiyle daha fazla gelişme ve üretim olanaklarına sahip olacak. .

Hoshizaki tarafından yapılan açıklamada, “Öztiryakiler’i konsolide bir yan kuruluş olarak ekleyerek, grubun küresel ürün tedarik stratejisinin önemli bir unsuru olarak konumunu güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde, Hoshizaki’nin yönetimine daha fazla katılım sağlayarak ve Öztiryakiler’in geliştirme ve üretim sistemini güçlendirerek, grubun ürünlerinin Türkiye ve küresel pazardaki satışlarını artırmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öztiryakiler, 1958 yılında kuruldu ve sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Asya’da dört üretim tesisi ve satış kanalına sahip. Hoshizaki, gruplar arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye ve dünya genelinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğini vurguladı.

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