Türkiye'nin dünyaca ünlü markasına soruşturma. Türkiye'de her evde kullanılıyor

İstanbul Esenyurt’taki 15.750 metrekarelik kapalı alanda; çöp torbası, mutfak yardımcı ürünleri ve temizlik kategorisinde yer alan 100’ün üzerindeki geniş ürün yelpazesini kullanıcılarla buluşturan Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ.'ye Rekabet Kurulu soruşturma açtı.

Şirket, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Soruşturmanın, Koroplast'un alıcıların yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle rekabeti kısıtladığı iddiası üzerine başlatıldığı belirtildi.

Koroplast, çöp poşetinden buzdolabı poşetini, streç filmden alüminyum folyoya kadar 100'den fazla kategorilerinde faaliyet gösteriyor.