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Türkiye'nin en büyüğüydü kapatıldı 

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Şarkışla Hayvan Pazarı şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:44
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Türkiye'nin en büyüğüydü kapatıldı 

Türkiye'nin en büyüğüydü kapatıldı 
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İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Şarkışla ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve Cumartesi günleri kurulan Şarkışla Hayvan Pazarı, Türkiye’nin en büyük hayvan pazarlarından biri olma özelliğini taşıyor. 

SAT 2 serotipi şap hastalığının görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Şarkışla Hayvan Pazarı da kapatıldı. Kapatılan hayvan pazarı sessizliğe büründü. 

Şarkışla İlçe Tarım Müdürü Hasan Hüseyin Doğan, denetimlerin devam ettiğini ve araçlarda hayvan hareketliliğinin olması durumunda 46 bin lira idari para cezasının uygulanacağını söyledi.

Şarkışla İlçe Tarım Müdürü Hasan Hüseyin Doğan, Türkiye’de 81 ilde bütün hayvan pazarlarının kapatıldığını ifade ederek, “Ülkemizde şap hastalığının farklı bir versiyonunun ortaya çıkması neticesinde 08.03.2023 tarihi itibariyle Türkiye’de 81 ilde bütün hayvan pazarları kapatılmıştır" dedi.

Doğan "Bu hastalık çok kısa sürede yayılma ve hayvanlara büyük oranda zarar verme özellikleriyle oldukça önemli bir tedbir alınması önem arz ettiği için bütün hayvan pazarlarımız kapatılmıştır. Bizde gerek yol kontrolleri gerek pazarın kapatılmasıyla bu hastalığın yaygınlaşmasını engellemeye çalışacağız. Araçlarda hayvan hareketi olması durumunda 46 bin lira idari para cezası uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

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