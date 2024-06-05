Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler kısıtlanacak

Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında düzenlenen Orman Yangınları İle Mücadele Toplantısı'nda, önemli kararlar alındı. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarında çıkması muhtemel yangınları önlemek amacıyla alınan kararlar, bölgeye ve orman varlığına liderlik yapma hedefiyle şekillendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, geçmişte yaşanan yangınların deneyimlerinden yola çıkarak, afetlerin nedenlerini tespit etmenin ve önlemler almanın önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, kriz merkezlerinin koordinasyonunun büyük önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca, ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceği ve ormanlara girişlerle ilgili kısıtlamalar getirileceği duyuruldu. Vali Yavuz, özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çekti ve bu tedbirlerin yangınların önlenmesine ve kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Toplantıda, Orman Bölge Yangın Şube Müdürü Ersan Kabakçı ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay tarafından araç, ekipman ve personel durumu ile orman yangınları ile mücadele organizasyonu hakkında detaylı sunumlar yapıldı.