Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler kısıtlanacak

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler kısıtlanacak

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde ormanlık alanlarda, ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında düzenlenen Orman Yangınları İle Mücadele Toplantısı'nda, önemli kararlar alındı. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarında çıkması muhtemel yangınları önlemek amacıyla alınan kararlar, bölgeye ve orman varlığına liderlik yapma hedefiyle şekillendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, geçmişte yaşanan yangınların deneyimlerinden yola çıkarak, afetlerin nedenlerini tespit etmenin ve önlemler almanın önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, kriz merkezlerinin koordinasyonunun büyük önem taşıdığını belirtti.

aw220713-03.jpg

Ayrıca, ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceği ve ormanlara girişlerle ilgili kısıtlamalar getirileceği duyuruldu. Vali Yavuz, özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çekti ve bu tedbirlerin yangınların önlenmesine ve kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Toplantıda, Orman Bölge Yangın Şube Müdürü Ersan Kabakçı ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay tarafından araç, ekipman ve personel durumu ile orman yangınları ile mücadele organizasyonu hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Son Haberler
Yaptığınız birikim sayesinde rahatça kredi çekebilirsiniz. Yeni uygulama devreye girdi Ekonomi
Yaptığınız birikim sayesinde rahatça kredi çekebilirsiniz. Yeni uygulama devreye girdi
Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık kararı Spor
Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık kararı
Uzmanı net tarih verdi. Elinde dolar ve altını olanlar zengin olacak Ekonomi
Uzmanı net tarih verdi. Elinde dolar ve altını olanlar zengin olacak
Beşiktaş yeni hocasıyla anlaştı Spor
Beşiktaş yeni hocasıyla anlaştı
Çin düğmeye bastı. 9 otomotiv devinden sürücüsüz araç hamlesi Otomotiv
Çin düğmeye bastı. 9 otomotiv devinden sürücüsüz araç hamlesi
Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı Spor
Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı
Bir büyükşehirde ekmeğe zam Ekonomi
Bir büyükşehirde ekmeğe zam